Der Indikator der Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (y/y) zeigt eine Veränderung der südafrikanischen Einzelhandelsumsätze für den betreffenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Sie spiegelt eine Änderung des tatsächlichen Wertes einschließlich der Mehrwertsteuer wider.

Südafrikas Handelsindustrie umfasst 5 Untersektoren: Großhandel, Automobilverkauf, Immobilien, Nahrungsmittel und Getränke (d.h. Restaurants und Catering) und Einzelhandel. Der Einzelhandel umfasst den Wiederverkauf von Produkten ohne Veränderung.

Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage von Statistics South Africa unter fast 3.000 Unternehmen berechnet, die als Mehrwertsteuerzahler registriert sind. Die Forschungsstichprobe umfasst alle Arten von Einzelhandelsunternehmen: nicht spezialisierte Einzelhandelsgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Apotheken, Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, Möbel und Haushaltsgeräte, Ausrüstungen usw. Die Unternehmen werden je nach Umsatzvolumen in vier Kategorien eingeteilt. Auf dieser Grundlage werden Unternehmen aus verschiedenen Gruppen gewichtet.

Der Indikator der monatlichen Einzelhandelsumsätze ist Teil der Berechnung des BIP und seiner Komponenten, die zur Überwachung der Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Geldpolitik verwendet werden. Die erhaltenen Daten ermöglichen auch die Analyse der vergleichenden Wirksamkeit des Einzelhandels.

Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine Zunahme der Verbraucheraktivitäten hin und kann sich positiv auf die Rand-Börsennotierungen auswirken.

