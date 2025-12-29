Der FNB/BER-Verbrauchervertrauensindex spiegelt das Niveau des Verbrauchervertrauens in Südafrikas Wirtschaftstätigkeit wider.

Das Amt für Wirtschaftsforschung führt eine vierteljährliche Umfrage unter einer repräsentativen Stichprobe von 2500 Erwachsenen durch, die hauptsächlich in städtischen Gebieten Südafrikas wohnen. Der Fragebogen enthält drei Fragen: die erwartete wirtschaftliche Entwicklung, die finanzielle Lage der Haushalte und ihre Bewertung der aktuellen zeitlichen Bedingungen für den Kauf von langlebigen Gütern, wie Möbel und Haushaltsgeräte.

Der resultierende Indexwert ist der Prozentsatz der Bevölkerung, der die Situation positiv bewertet und positive Erwartungen hat, abzüglich des Prozentsatzes der negativen Bewertungen. Theoretisch kann der Indexwert von -100 bis 100 variieren. Historische Zahlen zeigen jedoch die folgenden Extremwerte: -33, was auf extreme Unsicherheit und Pessimismus hinweist, und +23, was das höchste Niveau des Verbrauchervertrauens bedeutet. Der Durchschnittswert für alle Jahre der Indexberechnung beträgt +2, was als neutraler Wert angesehen werden kann.

Positive Werte zeigen, dass die Verbraucher Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben, und daher kann das Wachstum des Indikators als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden. Umgekehrt können negative Werte die ZAR-Notierungen nach unten drücken.

Grafik der letzten Werte: