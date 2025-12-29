Wirtschaftskalender
Südafrika, Gold-Produktion y/y (South Africa Gold Production y/y)
|Niedrig
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.3%
|
-1.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Goldproduktion misst eine Veränderung des physischen Produktionsvolumens der südafrikanischen Goldminenindustrie im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.
Statistics South Africa veröffentlicht jeden Monat Bergbau- und Verkaufsindizes, die auf den vom Department of Mineral Resources bereitgestellten Daten basieren. Um Informationen über den Bergbau zu erhalten, befragt das Ministerium in Südafrika registrierte Bergbauunternehmen.
Die Republik Südafrika gehört zu den fünf führenden Goldförderländern, obwohl die Förderkurve in den letzten Jahren rückläufig war. Ein Förderrekord wurde 1970 aufgestellt, als das geförderte Goldvolumen 1.000 Tonnen betrug.
Der Goldbergbau ist eine wichtige Komponente der südafrikanischen Wirtschaft, die einen bedeutenden Beitrag zum BIP des Landes und eine wichtige Quelle für Beschäftigung leistet. Die Produktionsdaten werden zur Schätzung des BIP und seiner Komponenten verwendet, die wiederum zur Überwachung der Regierungspolitik dienen. Das Wachstum der Goldproduktion ist günstig für die Volkswirtschaft des Landes und kann als positiv für die ZAR-Notierungen angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Gold-Produktion y/y (South Africa Gold Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites