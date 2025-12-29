Die Goldproduktion misst eine Veränderung des physischen Produktionsvolumens der südafrikanischen Goldminenindustrie im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Statistics South Africa veröffentlicht jeden Monat Bergbau- und Verkaufsindizes, die auf den vom Department of Mineral Resources bereitgestellten Daten basieren. Um Informationen über den Bergbau zu erhalten, befragt das Ministerium in Südafrika registrierte Bergbauunternehmen.

Die Republik Südafrika gehört zu den fünf führenden Goldförderländern, obwohl die Förderkurve in den letzten Jahren rückläufig war. Ein Förderrekord wurde 1970 aufgestellt, als das geförderte Goldvolumen 1.000 Tonnen betrug.

Der Goldbergbau ist eine wichtige Komponente der südafrikanischen Wirtschaft, die einen bedeutenden Beitrag zum BIP des Landes und eine wichtige Quelle für Beschäftigung leistet. Die Produktionsdaten werden zur Schätzung des BIP und seiner Komponenten verwendet, die wiederum zur Überwachung der Regierungspolitik dienen. Das Wachstum der Goldproduktion ist günstig für die Volkswirtschaft des Landes und kann als positiv für die ZAR-Notierungen angesehen werden.

