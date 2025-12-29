Wirtschaftskalender
Südafrika, Verarbeitendes Gewerbe Produktion y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)
|Niedrig
|0.2%
|0.3%
|
1.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.2%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes misst die Veränderung der Produktion südafrikanischer Unternehmen im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Indikator umfasst alle Produktionssektoren: Bergbau, Industrieunternehmen und Lieferanten von Strom, Gas und Wasser.
Zur Berechnung des Indikators führt Statistics South Africa monatliche Erhebungen bei etwa 3000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch. Die statistische Einheit der Erhebung ist ein Unternehmen, das als eine rechtliche Einheit oder eine Kombination von Einheiten definiert ist, die alle Funktionen, die zur Durchführung von Produktionsaktivitäten erforderlich sind, umfasst und direkt kontrolliert. Die Stichprobe wird auf der Grundlage der Liste der Unternehmen ausgewählt, die als Mehrwertsteuer- und Einkommensteuerzahler registriert sind.
Während der Umfrage geben die Befragten Daten zu ihren Verkäufen und Beständen an, auf deren Grundlage die Produktion des Unternehmens berechnet wird. Der Produktionsindex ist das Verhältnis zwischen der Produktion im Berichtszeitraum und der Produktion im Basiszeitraum, das 100 beträgt (der Basiszeitraum ist derzeit auf 2015 festgelegt). Die Version des Jahresindexes ist nicht saisonbereinigt und wird daher eher für die Bewertung langfristiger Trends als geeignet angesehen.
Der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes ist einer der wichtigsten Indikatoren der Wirtschaftsstatistik des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des südafrikanischen BIP. Ein Indexwachstum im Vergleich zum Vorjahr kann auf eine Expansion der Wirtschaft hinweisen und wird als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen. Umgekehrt werden Werte unter den Erwartungen als ungünstig angesehen und können sich negativ auf die ZAR-Notierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Verarbeitendes Gewerbe Produktion y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
