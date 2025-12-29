KalenderKategorien

Südafrika, Verarbeitendes Gewerbe Produktion y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)

Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Südafrika, Statistikbehörde (Statistics South Africa)
Geschäft
Niedrig 0.2% 0.3%
1.0%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.2%
0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes misst die Veränderung der Produktion südafrikanischer Unternehmen im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Indikator umfasst alle Produktionssektoren: Bergbau, Industrieunternehmen und Lieferanten von Strom, Gas und Wasser.

Zur Berechnung des Indikators führt Statistics South Africa monatliche Erhebungen bei etwa 3000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch. Die statistische Einheit der Erhebung ist ein Unternehmen, das als eine rechtliche Einheit oder eine Kombination von Einheiten definiert ist, die alle Funktionen, die zur Durchführung von Produktionsaktivitäten erforderlich sind, umfasst und direkt kontrolliert. Die Stichprobe wird auf der Grundlage der Liste der Unternehmen ausgewählt, die als Mehrwertsteuer- und Einkommensteuerzahler registriert sind.

Während der Umfrage geben die Befragten Daten zu ihren Verkäufen und Beständen an, auf deren Grundlage die Produktion des Unternehmens berechnet wird. Der Produktionsindex ist das Verhältnis zwischen der Produktion im Berichtszeitraum und der Produktion im Basiszeitraum, das 100 beträgt (der Basiszeitraum ist derzeit auf 2015 festgelegt). Die Version des Jahresindexes ist nicht saisonbereinigt und wird daher eher für die Bewertung langfristiger Trends als geeignet angesehen.

Der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes ist einer der wichtigsten Indikatoren der Wirtschaftsstatistik des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des südafrikanischen BIP. Ein Indexwachstum im Vergleich zum Vorjahr kann auf eine Expansion der Wirtschaft hinweisen und wird als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen. Umgekehrt werden Werte unter den Erwartungen als ungünstig angesehen und können sich negativ auf die ZAR-Notierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Verarbeitendes Gewerbe Produktion y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
0.2%
0.3%
1.0%
Sep 2025
0.3%
-0.6%
-1.5%
Aug 2025
-1.5%
0.2%
-1.3%
Jul 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
Jun 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
Mai 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
Apr 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
Mär 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
Feb 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
Jan 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
Dez 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
Nov 2024
-2.6%
0.8%
Okt 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
Sep 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
Aug 2024
-1.2%
1.6%
Jul 2024
1.7%
-5.2%
Jun 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
Mai 2024
-0.6%
5.3%
Apr 2024
5.3%
-6.4%
Mär 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
Feb 2024
4.1%
2.1%
2.9%
Jan 2024
2.6%
2.6%
1.3%
Dez 2023
0.7%
2.2%
2.5%
Nov 2023
1.9%
0.4%
2.3%
Okt 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
Sep 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
Aug 2023
1.6%
1.1%
2.2%
Jul 2023
2.3%
1.2%
5.9%
Jun 2023
5.5%
1.2%
2.4%
Mai 2023
2.5%
1.2%
3.6%
Apr 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
Mär 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
Feb 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
Jan 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
Dez 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
Nov 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
Okt 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
Sep 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
Aug 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
Jul 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
Jun 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
Mai 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
Apr 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
Mär 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
Feb 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
Jan 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
Dez 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
Nov 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
Okt 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
Sep 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
123
