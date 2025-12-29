Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q spiegelt eine Veränderung des Gesamtwertes aller im laufenden Quartal in Südafrika produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. In der Berechnung sind die Preise der in der Vorleistungsindustrie verwendeten Waren und Dienstleistungen nicht berücksichtigt. Die Daten sind saisonbereinigt.

Für die Berechnung des BIP gibt es drei Ansätze: aus Sicht der Produktion, der Einnahmen und der Ausgaben.

Der Produktionsansatz zur Berechnung des BIP basiert auf der Berechnung der Wertschöpfung (Zwischenkosten werden vom Gesamtwert der hergestellten Güter abgezogen).

Der Einkommensansatz umfasst die Summe der Wertschöpfung aus vier Teilen: Arbeitnehmerentgelt, Produkt- und Produktionssteuern abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und sonstiges Einkommen.

Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Endausgaben für Konsum, Bruttokapitalbildung und Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.

Statistics South Africa veröffentlicht vierteljährlich Daten über das reale BIP, die nach Produktionsvolumen und Ausgaben berechnet werden, geteilt durch die Sektoren, die zum nationalen BIP beitragen. Bei der Berechnung der Wertschöpfung für verschiedene Sektoren wird ein Deflator verwendet. Auch die Daten sind saisonbereinigt (d.h. die Berechnung schließt Urlaub, Klimawandel, weniger Arbeitstage oder Jahresurlaubszeiten aus).

Das BIP ist der Hauptindikator für den Zustand der nationalen Wirtschaft und ein wichtiger Indikator für den Entwicklungsstand des Landes. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die ZAR-Kurse auswirken.

