DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematik 

Mathematik

Für die Durchführung von Berechnungen in verschiedenen Bereichen der Mathematik werden mehrere Bibliotheken angeboten:

  • Statistik – Funktionen für das Arbeiten mit verschiedenen Verteilungen der Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Fuzzy-Logik –  Bibliothek der Fuzzy-Logik, in der Systeme der Inferenzmethoden nach Mamdani und Sugeno implementiert sind
  • ALGLIB – Datenanalyse (Clustering, Solution Trees, lineare Regression, neuronale Netze), Lösungen von Differentialgleichugnen, Fourier-Transformation, numerische Integration, Optimierungsaufgaben, statistische Analyse und vieles mehr.