Mathematik
Für die Durchführung von Berechnungen in verschiedenen Bereichen der Mathematik werden mehrere Bibliotheken angeboten:
- Statistik – Funktionen für das Arbeiten mit verschiedenen Verteilungen der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Fuzzy-Logik – Bibliothek der Fuzzy-Logik, in der Systeme der Inferenzmethoden nach Mamdani und Sugeno implementiert sind
- ALGLIB – Datenanalyse (Clustering, Solution Trees, lineare Regression, neuronale Netze), Lösungen von Differentialgleichugnen, Fourier-Transformation, numerische Integration, Optimierungsaufgaben, statistische Analyse und vieles mehr.