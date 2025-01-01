DokumentationKategorien
Bildet ein ganzzahliges Array mit einer Umordnung entsprechend der Reihenfolge der Elemente eines Arrays nach Sortierung.

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte:

bool  MathOrder(
   const double&  array[],   // Array der Werte
   int&           result[]   // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool  MathOrder(
   const int&     array[],   // Array der Werte
   int&           result[]   // Array der Werte
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

result[]

[out] Array für die Ausgabe aussortierter Indizes.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.