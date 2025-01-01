DokumentationKategorien
Vergleicht zwei Arrays der Werte und gibt true zurück, wenn alle Elemente miteinander übereinstimmen.

Version für das Arbeiten mit den Arrays reeller Werte:

bool  MathIdentical(
   const double&  array1[],      // erstes Array der Werte
   const double&  array2[]       // zweites Array der Werte
   )

bool  MathIdentical(
   const int&     array1[],      // erstes Array der Werte
   const int&     array2[]       // zweites Array der Werte
   )

Parameter

array1[]

[in] Erstes Array für den Vergleich. 

array2[]

[in] Zweites Array für den Vergleich. 

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Arrays gleich sind, andernfalls false.