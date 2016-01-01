//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalDistributionExample.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- fügen wir Funktionen für die Berechnung der Normalverteilung hinzu

#include <Math\Stat\Normal.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- setzen wir Parameter der Normalverteilung

double mu=5.0;

double sigma=1.0;

PrintFormat("Normalverteilung mit den Parametern mu=%G und sigma=%G, Beispiele der Berechnung:",mu,sigma);

//--- Interval setzen

double x1=mu-sigma;

double x2=mu+sigma;

//--- Variablen für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit

double cdf1,cdf2,probability;

//--- Variablen für den Fehlercode

int error_code1,error_code2;

//--- berechnen wir den Wert der Funktion der Verteilung

cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);

cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);

//--- überprüfen wir den Fehlercode

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- berechnen wir die Wahrscheinlichkeit der Zufallsvariablen im angebebenen Bereich

probability=cdf2-cdf1;

//--- Ergebnis ausgeben

PrintFormat("1. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Zufallszahl im Bereich %.5f<x<%.5f berechnen",x1,x2);

PrintFormat(" Antwort: Probability = %5.8f",probability);

}



//--- Finden wir den Wertebereich der Zufallsvariablen x, der mit dem Konfidenzintervall von 95% übereinstimmt

probability=0.95; // setzen wir das Konfidentzintervall

//--- setzen wir Wahrscheinlichkeiten an den Grenzen des Intervalls

double p1=(1.0-probability)*0.5;

double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;

//--- berechnen wir die Grenzen des Berecihs

x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);

x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);

//--- überprüfen wir den Fehlercode

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- geben wir das Ergebnis aus

PrintFormat("2. Für das Konfidenzintervall = %.2f den Wertebereich der Zufallsvariablen finden",probability);

PrintFormat(" Anwort: Wertebereich %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);

}



PrintFormat("3. Berechnete und theoretische 4 Momente der Verteilung berechnen");

//--- Generieren wir das Array der Zufallsvariablen, berechnen wir die ersten 4 Momente und vergleichen wir diese mit den theoretischen Werten

int data_count=1000000; // setzen wir die Anzahl der Werte und bereiten ein Array vor

double data[];

ArrayResize(data,data_count);

//--- erzeugen wir Zufallszahlen und speichern diese im Array

for(int i=0; i<data_count; i++)

{

data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);

}

//--- setzen wir den Index des Anfangswertes und die Anzahl der Daten für die Berechnung

int start=0;

int count=data_count;

//--- berechnen wir die ersten 4 Momente der erzeugten Werte

double mean=MathMean(data,start,count);

double variance=MathVariance(data,start,count);

double skewness=MathSkewness(data,start,count);

double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);

//--- Variablen für theoretische Momente

double normal_mean=0;

double normal_variance=0;

double normal_skewness=0;

double normal_kurtosis=0;

//--- geben wir die Werte der berechneten Momente aus

PrintFormat(" Mean Variance Skewness Kurtosis");

PrintFormat("Calculated %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);

//--- berechnen wir theoretische Werte der Momente und vergleichen diese mit den erhaltenen

if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))

{

PrintFormat("Theoretical %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);

PrintFormat("Difference %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);

}

}