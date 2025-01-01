DokumentationKategorien
MathCorrelationKendall

Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Kendall.

Version für das Arbeiten mit den Arrays reeller Werte:

bool  MathCorrelationKendall(
   const double&  array1[],  // erstes Array
   const double&  array2[],  // erstes Array
   double&        tau        // Korrelationskoeffizient
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays reeller Werte:

bool  MathCorrelationKendall(
   const int&     array1[],  // erstes Array der Werte
   const int&     array2[],  // zweites Array der Werte
   double&        tau        // Korrelationskoeffizient
   )

Parameter

array1[]

[in] Erster Array der Werte. 

array2[]

[in] Zweites Array der Werte. 

tau

[out] Variable für die Ausgabe des Korrelationskoeffizienten

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.