DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathSum 

MathSum

Gibt die Summe der Elemente eines Arrays zurück.

double  MathSum(
   const double&  array[]   // Array der Werte
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

Rückgabewert

Summe der Elemente.