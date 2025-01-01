- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathMomentsPoisson
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k.
|
double MathMomentsPoisson(
Parameter
lambda
[in] Parameter der Verteilung (mean).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.