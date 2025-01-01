DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryCustom GraphicsCCanvasLineStyleSet 

LineStyleSet

Sets the line style.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // style
   );

Parameters

style

[in]  Line style.

Note

The input parameter can have any of ENUM_LINE_STYLE enumeration values. Besides, it is possible to create a custom line drawing style.