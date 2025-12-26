经济日历部分

印度出口 (India Exports)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
商务部 (Department of Commerce)
部门：
交易
低级别 $​38.13 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​37.88 B
$​38.13 B
下次发布 实际值 预测值
以前
印度出口指标反映了本国居民向非本国居民出售商品的价值，以美元表示。美元计算出口值，可以比较印度与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

该指标是使用从该国出口的商品的离岸价(FOB)进行计算。印度是全球第17大出口国。印度的主要出口商品包括炼油产品、药品、宝石和贵金属、机械、车辆、纺织品等。主要出口流向美国、阿联酋、中国香港、中国大陆、英国和新加坡。

当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

与国外需求增加相关的出口增长可使生产增加、就业机会增加并吸引经济资本。因此，高于预期的数值可被视为对印度卢比报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"印度出口 (India Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​38.13 B
10月 2025
N/D
$​37.83 B
$​36.38 B
9月 2025
$​36.38 B
$​37.85 B
$​35.10 B
8月 2025
$​35.10 B
$​37.91 B
$​37.24 B
7月 2025
$​37.24 B
$​37.89 B
$​35.14 B
6月 2025
$​35.14 B
$​37.95 B
$​38.73 B
5月 2025
$​38.73 B
$​37.63 B
$​38.49 B
4月 2025
$​38.49 B
$​37.43 B
$​41.97 B
3月 2025
$​41.97 B
$​37.19 B
$​36.91 B
2月 2025
$​36.91 B
$​41.53 B
$​36.43 B
1月 2025
$​36.43 B
$​31.21 B
$​38.01 B
12月 2024
$​38.01 B
$​32.08 B
$​32.11 B
11月 2024
$​32.11 B
$​43.69 B
$​39.20 B
10月 2024
$​39.20 B
$​33.45 B
$​34.58 B
9月 2024
$​34.58 B
$​37.49 B
$​34.71 B
8月 2024
$​34.71 B
$​36.00 B
$​33.98 B
7月 2024
$​33.98 B
$​35.70 B
$​35.20 B
6月 2024
$​35.20 B
$​37.37 B
$​38.13 B
5月 2024
$​38.13 B
$​38.92 B
$​34.99 B
4月 2024
$​34.99 B
$​36.71 B
$​41.68 B
3月 2024
$​41.68 B
$​40.87 B
$​41.40 B
2月 2024
$​41.40 B
$​37.27 B
$​36.92 B
1月 2024
$​36.92 B
$​35.79 B
$​38.45 B
12月 2023
$​38.45 B
$​35.11 B
$​33.90 B
11月 2023
$​33.90 B
$​34.15 B
$​33.57 B
10月 2023
$​33.57 B
$​34.62 B
$​34.47 B
9月 2023
$​34.47 B
$​33.51 B
$​34.48 B
8月 2023
$​34.48 B
$​32.72 B
$​32.25 B
7月 2023
$​32.25 B
$​34.10 B
$​32.97 B
6月 2023
$​32.97 B
$​34.99 B
$​34.98 B
5月 2023
$​34.98 B
$​36.69 B
$​34.66 B
4月 2023
$​34.66 B
$​36.39 B
$​38.38 B
3月 2023
$​38.38 B
$​33.54 B
$​33.88 B
2月 2023
$​33.88 B
$​33.83 B
$​32.91 B
1月 2023
$​32.91 B
$​33.40 B
$​34.48 B
12月 2022
$​34.48 B
$​30.99 B
$​31.99 B
11月 2022
$​31.99 B
$​32.69 B
$​29.78 B
10月 2022
$​29.78 B
$​34.88 B
$​35.45 B
9月 2022
$​35.45 B
$​35.26 B
$​33.92 B
8月 2022
$​33.92 B
$​38.44 B
$​36.27 B
7月 2022
$​36.27 B
$​39.90 B
$​40.13 B
6月 2022
$​40.13 B
$​39.90 B
$​38.94 B
5月 2022
$​38.94 B
$​41.60 B
$​40.19 B
4月 2022
$​40.19 B
$​38.85 B
$​42.22 B
3月 2022
$​42.22 B
$​34.73 B
$​34.57 B
2月 2022
$​34.57 B
$​36.36 B
$​34.50 B
1月 2022
$​34.50 B
$​34.22 B
$​37.81 B
12月 2021
$​37.81 B
$​32.94 B
$​30.04 B
11月 2021
$​30.04 B
$​34.96 B
$​35.65 B
10月 2021
$​35.65 B
$​33.73 B
$​33.79 B
