印度食品消费价格指数(CFPI)月率m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
价格
|低级别
|N/D
|
1.71%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度食品消费价格指数(CFPI)月率m/m表示出与上一月份相比，在指定月份从消费者角度得出的食品零售价格的变化。该指数按月计算。其计算方法与普通CPI相似。
食品和饮料构成消费者篮子的重要组成部分，占印度CPI总量的39.05。统计和方案执行部针对三类人口发布CFPI：农村、城市和综合指数。城乡地区的数据由地方统计部门收集。
衡量食品价格变化在评估通货膨胀方面具有重大意义，因为在印度，通货膨胀通常是由食品供应中断引起的。相对于使用批发价格的食品价格指数，CFPI是根据最终用户支付的价格进行计算。 与普通CPI类似，CFPI增长可被视为对印度卢比有利。
最后值:
真实值
"印度食品消费价格指数(CFPI)月率m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2026
N/D
1.71%
6月 2026
1.71%
4.20%
5月 2026
4.20%
3.87%
4月 2026
3.87%
0.25%
3月 2026
0.25%
-0.15%
2月 2026
-0.15%
-0.05%
1月 2026
-0.05%
-0.25%
12月 2025
-0.25%
0.55%
11月 2025
0.55%
-0.25%
10月 2025
-0.25%
-0.49%
9月 2025
-0.49%
0.65%
8月 2025
0.65%
2.03%
7月 2025
2.03%
1.08%
6月 2025
1.08%
-0.05%
5月 2025
-0.05%
-2.90%
1月 2025
-2.90%
-1.48%
12月 2024
-1.48%
-0.62%
11月 2024
-0.62%
2.58%
10月 2024
2.58%
1.18%
9月 2024
1.18%
-0.44%
8月 2024
-0.44%
2.80%
7月 2024
2.80%
3.17%
6月 2024
3.17%
0.73%
5月 2024
0.73%
0.74%
4月 2024
0.74%
0.16%
3月 2024
0.16%
0.11%
2月 2024
0.11%
-0.73%
1月 2024
-0.73%
-0.88%
12月 2023
-0.88%
1.05%
11月 2023
1.05%
1.06%
10月 2023
1.06%
-2.18%
9月 2023
-2.18%
-0.67%
8月 2023
-0.67%
6.66%
7月 2023
6.66%
2.48%
6月 2023
2.48%
0.68%
5月 2023
0.68%
0.57%
4月 2023
0.57%
0.29%
3月 2023
0.29%
-0.23%
2月 2023
-0.23%
0.34%
1月 2023
0.34%
-1.64%
12月 2022
-1.64%
-0.90%
11月 2022
-0.90%
1.08%
10月 2022
1.08%
0.91%
9月 2022
0.91%
0.75%
8月 2022
0.75%
0.06%
7月 2022
0.06%
0.99%
6月 2022
0.99%
1.59%
5月 2022
1.59%
1.56%
4月 2022
1.56%
1.40%
3月 2022
1.40%
-0.18%
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