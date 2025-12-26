印度批发物价指数 - 燃料&能源 年率y/y (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)
|低级别
|-2.27%
|-2.30%
|
-2.55%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
批发物价指数(WPI)燃料&能源年率y/y反映了与去年同月相比，在当前月份特定商品组批发价格的变化。统计数据反映了煤炭、矿物油和电力的价格。基年的销售量作为权重基准数字（=指数基准）。
该数据由石油和天然气部以及主要的炼油企业和49家印度发电厂提供。该指数相对于基准期（当前设置为2011-2012）进行计算。
该指数反映了买方在交易期间支付的实际支付价格（未列出基本价格或平均价格）。指标组成部分的不同权重反映了产品对印度经济的重要性。时常检查各组成部分的组成和权重，以反映实际的消费结构。
该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为燃料和能源批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化，并可能影响生产成本。指数值上升表明消费支出的增加，这可能对INR（印度卢比）汇率产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"印度批发物价指数 - 燃料&能源 年率y/y (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
