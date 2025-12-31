印度商品贸易差额 (India Goods Trade Balance)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
交易
|低级别
|N/D
|$-71.988 B
|
$-68.500 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度商品贸易差额反映了本国与外国伙伴的贸易流动。商品贸易差额根据参考期内进出口商品之间的差额进行计算。经济学家使用这个指标来评估国家之间贸易流动的结构和强度。它也被认为是衡量经济发展的重要指标。
当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品要远多于消耗所需。
印度最大的贸易货币是美国、欧盟和中国。自20世纪90年代以来，印度普遍存在贸易逆差，且逆差有增加的趋势。
印度进口对卢比报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。在印度，低逆差被认为对经济有利，因此指数增长可被视为对INR报价有利。相反，贸易逆差增加可能导致压低本国货币的报价。
最后值:
真实值
预测值
"印度商品贸易差额 (India Goods Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
N/D
$-71.988 B
$-68.500 B
2 Q 2025
$-68.500 B
$-70.435 B
$-59.500 B
1 Q 2025
$-59.500 B
$-54.616 B
$-79.153 B
4 Q 2024
$-79.153 B
$-42.919 B
$-84.280 B
3 Q 2024
$-75.300 B
$-57.185 B
$-65.100 B
2 Q 2024
$-65.100 B
$-41.018 B
$-50.900 B
1 Q 2024
$-50.900 B
$-71.300 B
$-71.600 B
4 Q 2023
$-71.600 B
$-61.000 B
$-61.000 B
3 Q 2023
$-61.000 B
$-50.026 B
$-56.600 B
2 Q 2023
$-56.600 B
$-47.401 B
$-52.600 B
1 Q 2023
$-52.600 B
$-68.785 B
$-72.700 B
4 Q 2022
$-72.700 B
$-82.719 B
$-83.500 B
3 Q 2022
$-83.500 B
$-65.049 B
$-68.600 B
2 Q 2022
$-68.600 B
$-54.500 B
1 Q 2022
$-54.500 B
$-35.742 B
$-60.400 B
4 Q 2021
$-60.400 B
$-37.954 B
$-44.400 B
3 Q 2021
$-44.400 B
$-50.634 B
$-30.700 B
2 Q 2021
$-30.700 B
$-37.926 B
$-41.700 B
1 Q 2021
$-41.700 B
$-13.771 B
$-34.500 B
4 Q 2020
$-34.500 B
$-11.963 B
$-14.800 B
3 Q 2020
$-14.800 B
$-21.859 B
$-10.000 B
2 Q 2020
$-10.000 B
$-34.600 B
$-35.000 B
1 Q 2020
$-35.000 B
$-29.600 B
$-34.600 B
4 Q 2019
$-34.600 B
$-46.700 B
$-38.100 B
3 Q 2019
$-38.100 B
$-46.200 B
2 Q 2019
$-46.200 B
$-35.200 B
1 Q 2019
$-35.200 B
$-49.500 B
4 Q 2018
$-49.500 B
$-50.000 B
3 Q 2018
$-50.000 B
$-45.700 B
2 Q 2018
$-45.700 B
$-41.600 B
1 Q 2018
$-41.600 B
$-44.100 B
4 Q 2017
$-44.100 B
$-32.800 B
3 Q 2017
$-32.800 B
$-41.200 B
2 Q 2017
$-41.200 B
$-29.700 B
1 Q 2017
$-29.700 B
$-33.300 B
4 Q 2016
$-33.300 B
$-25.600 B
3 Q 2016
$-25.600 B
$-23.800 B
2 Q 2016
$-23.800 B
$-24.800 B
1 Q 2016
$-24.800 B
$-34.000 B
4 Q 2015
$-34.000 B
$-37.400 B
3 Q 2015
$-37.400 B
$-34.200 B
2 Q 2015
$-34.200 B
$-31.700 B
1 Q 2015
$-31.700 B
$-39.200 B
4 Q 2014
$-39.200 B
