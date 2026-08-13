印度居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份商品和服务的价格的变化。每月通过采访在私营和公共部门公司工作的城市居民来收集价格信息。

该指数是根据消费者篮子中商品和服务的价格进行计算，其组成反映了印度家庭的消费结构。

消费篮子每年至少审查一次，以反映实际的经济、技术和文化模式。固定权重应用于篮子中每个项目的价格变化（篮子中的项目权重反映了其对典型家庭预算的重要性）。如果某个产品品牌不再出现在商店中，则将价格和质量最接近的产品添加到篮子中，以保持代表性。

CPI计算不包括业主自住住房（此类技术工作）和税收的支出。然而，指数中包括公用事业费用、小型家庭维修和公用事业系统的维护。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀和印度经济状况的关键指标。该指数可能对利率、税收优惠、工资和政府福利产生影响。CPI作为通货膨胀的衡量指标，可能会对印度卢比的价值产生重大影响。CPI增长可被视为对INR报价有利。

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