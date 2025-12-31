印度外部债务 (India External Debt)
印度外债反映了该国对外国债权人的所有债务总额。债务人可以是印度的中央政府、地方政府、企业和公民。债权人包括私人商业银行、外国政府和国际金融组织，例如国际货币基金组织(IMF)。
有关印度外债的信息按季度发布，时间间隔为一个季度。前两个季度的统计数据由印度央行发布，至少两个季度的数据由财政部提供。此外，政府每年会发布有关该国外债的详细统计分析。
统计数据包括长期债务和短期债务。此外，详细数据根据债务类型进行细分：多边、双边、货币基金组织(IMF)债务、出口信贷、商业借款、非居民存款等。
外债减少被认为是一个有利因素，可以积极影响本国货币的报价。相反，债务增加可能被视为不利因素。
最后值:
真实值
预测值
"印度外部债务 (India External Debt)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
N/D
$782.7 B
$747.2 B
2 Q 2025
$747.2 B
$16.7 B
$735.9 B
1 Q 2025
$44.9 B
$697.7 B
$717.9 B
4 Q 2024
$717.9 B
$721.5 B
$712.7 B
3 Q 2024
$711.8 B
$700.2 B
$682.3 B
2 Q 2024
$682.3 B
$665.5 B
$668.9 B
1 Q 2024
$663.8 B
$666.7 B
$624.1 B
4 Q 2023
$648.2 B
$635.3 B
3 Q 2023
$635.3 B
$629.1 B
2 Q 2023
$629.1 B
$640.9 B
$624.7 B
1 Q 2023
$624.7 B
$620.1 B
$613.1 B
4 Q 2022
$613.1 B
$600.0 B
$610.5 B
3 Q 2022
$610.5 B
$604.9 B
$612.7 B
2 Q 2022
$617.1 B
$607.8 B
$619.6 B
1 Q 2022
$620.7 B
$615.5 B
$573.7 B
4 Q 2021
$614.9 B
$609.5 B
$603.4 B
3 Q 2021
$593.1 B
$587.7 B
$570.8 B
2 Q 2021
$571.3 B
$590.0 B
$569.7 B
1 Q 2021
$570.0 B
$581.6 B
$558.4 B
4 Q 2020
$563.5 B
$566.0 B
$556.7 B
3 Q 2020
$556.2 B
$577.0 B
$554.5 B
2 Q 2020
$554.5 B
$535.7 B
$558.4 B
1 Q 2020
$558.5 B
$554.9 B
$563.9 B
4 Q 2019
$563.9 B
$545.7 B
$557.5 B
3 Q 2019
$557.5 B
$557.4 B
2 Q 2019
$557.4 B
$543.0 B
1 Q 2019
$543.0 B
$521.0 B
4 Q 2018
$521.0 B
$510.4 B
3 Q 2018
$510.4 B
$514.4 B
2 Q 2018
$514.4 B
$529.7 B
1 Q 2018
$529.7 B
$513.4 B
4 Q 2017
$513.4 B
$495.7 B
3 Q 2017
$495.7 B
$485.8 B
2 Q 2017
$485.8 B
$471.9 B
1 Q 2017
$471.9 B
$456.1 B
4 Q 2016
$456.1 B
$484.3 B
3 Q 2016
$484.3 B
$479.7 B
2 Q 2016
$479.7 B
$485.6 B
1 Q 2016
$485.6 B
$480.2 B
4 Q 2015
$480.2 B
$483.2 B
3 Q 2015
$483.2 B
$482.9 B
2 Q 2015
$482.9 B
$475.8 B
1 Q 2015
$475.8 B
$461.9 B
4 Q 2014
$461.9 B
$455.9 B
3 Q 2014
$455.9 B
$450.1 B
2 Q 2014
$450.1 B
$440.6 B
1 Q 2014
$440.6 B
$426.0 B
4 Q 2013
$426.0 B
$400.3 B
3 Q 2013
$400.3 B
$388.5 B
2 Q 2013
$388.5 B
$390.0 B
