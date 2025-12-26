印度批发物价指数 - 制成品 年率y/y (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)
|低级别
|1.33%
|0.95%
|
1.54%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
批发价格指数(WPI) - 制成品 年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份一组制成品批发价格的变化。该指数按月计算，用来衡量通货膨胀。
通用WPI针对由三部分组成的消费篮子进行计算：初级商品、燃料和电力、制成品。后者所占权重最大，为64.23。价格统计样本中包含的产品占印度工业企业产量至少80%。
该指标由从私营和公共部门制造企业收集数据的总审计长办公室(CGA)编制。根据不断变化的市场结构，抽样企业以及被调查产品集合会不时地更新。
该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明近期零售价格和消费者支出的增加，这可能对印度卢比报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"印度批发物价指数 - 制成品 年率y/y (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
