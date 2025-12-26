批发价格指数(WPI) - 制成品 年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份一组制成品批发价格的变化。该指数按月计算，用来衡量通货膨胀。

通用WPI针对由三部分组成的消费篮子进行计算：初级商品、燃料和电力、制成品。后者所占权重最大，为64.23。价格统计样本中包含的产品占印度工业企业产量至少80%。

该指标由从私营和公共部门制造企业收集数据的总审计长办公室(CGA)编制。根据不断变化的市场结构，抽样企业以及被调查产品集合会不时地更新。

该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明近期零售价格和消费者支出的增加，这可能对印度卢比报价产生积极影响。

