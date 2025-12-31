经济日历部分

印度储备金变化 (India Reserves Change)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
印度央行 (Reserve Bank of India)
部门：
交易
低级别 N/D $​-6.451 B
$​4.508 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
印度准备金变化指标反映了印度央行(RBI)管控的以外币表示的资金的年度变化。数值变化用绝对值衡量，以美元表示。印度央行还会公布考虑到货币波动情况的名义变动。完整报告还包括与更改相关联的数据源的数据。

印度央行使用这些资产执行货币政策措施、为外债融资、进行货币干预以影响本国货币汇率或用于其他目的。这些是金融性资产。

该指标对印度卢比报价的影响取决于相关因素。外汇储备的积累存在成本。但是，外汇储备对于对外贸易和相关付款非常重要。此外，它们为印度货币市场的有序发展做出了贡献。通常，根据RBI特定的通货膨胀目标，外汇储备的增长可以作为支持或给卢比施压的措施。

真实值

预测值

"印度储备金变化 (India Reserves Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
N/D
$​-6.451 B
$​4.508 B
2 Q 2025
$​4.508 B
$​-14.326 B
$​8.789 B
1 Q 2025
$​8.789 B
$​-11.334 B
$​-37.660 B
4 Q 2024
$​-37.660 B
$​15.235 B
$​18.614 B
3 Q 2024
$​18.614 B
$​4.719 B
$​5.226 B
2 Q 2024
$​5.226 B
$​-4.971 B
$​30.754 B
1 Q 2024
$​30.754 B
$​-5.998 B
$​5.998 B
4 Q 2023
$​5.998 B
$​-2.500 B
$​2.519 B
3 Q 2023
$​2.500 B
$​-4.626 B
$​24.400 B
2 Q 2023
$​24.400 B
$​-0.741 B
$​5.600 B
1 Q 2023
$​5.600 B
$​0.265 B
$​0.000 B
4 Q 2022
$​0.000 B
$​-3.089 B
$​-30.400 B
3 Q 2022
$​-30.400 B
$​-15.765 B
$​4.600 B
2 Q 2022
$​4.600 B
$​-16.000 B
1 Q 2022
$​-16.000 B
$​25.575 B
$​0.500 B
4 Q 2021
$​0.500 B
$​20.918 B
$​31.200 B
3 Q 2021
$​31.200 B
$​15.918 B
$​31.900 B
2 Q 2021
$​31.900 B
$​-12.563 B
$​3.400 B
1 Q 2021
$​3.400 B
$​44.471 B
$​32.500 B
4 Q 2020
$​32.500 B
$​17.101 B
$​31.600 B
3 Q 2020
$​31.600 B
$​5.379 B
$​19.800 B
2 Q 2020
$​19.800 B
$​6.300 B
$​18.800 B
1 Q 2020
$​18.800 B
$​-0.700 B
$​21.600 B
4 Q 2019
$​21.600 B
$​8.900 B
$​5.100 B
3 Q 2019
$​5.100 B
$​14.000 B
2 Q 2019
$​14.000 B
$​14.200 B
1 Q 2019
$​14.200 B
$​-4.300 B
4 Q 2018
$​-4.300 B
$​-1.900 B
3 Q 2018
$​-1.900 B
$​-11.300 B
2 Q 2018
$​-11.300 B
$​13.200 B
1 Q 2018
$​13.200 B
$​9.400 B
4 Q 2017
$​9.400 B
$​9.500 B
3 Q 2017
$​9.500 B
$​11.400 B
2 Q 2017
$​11.400 B
$​7.300 B
1 Q 2017
$​7.300 B
$​-1.200 B
4 Q 2016
$​-1.200 B
$​8.500 B
3 Q 2016
$​8.500 B
$​7.000 B
2 Q 2016
$​7.000 B
$​3.300 B
1 Q 2016
$​3.300 B
$​4.100 B
4 Q 2015
$​4.100 B
$​-0.900 B
3 Q 2015
$​-0.900 B
$​11.400 B
2 Q 2015
$​11.400 B
$​30.100 B
1 Q 2015
$​30.100 B
$​13.200 B
4 Q 2014
$​13.200 B
