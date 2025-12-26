印度央行(RBI)反向回购利率决策由货币政策委员会每年发布6次，与基本利率决策类似。

顾名思义，该利率与回购利率方向相反。这是反向借贷的利率，RBI以该利率从商业银行借钱。当银行系统积累太多资金时，印度央行(RBI)就会使用此工具。当反向回购利率提高时，银行更倾向于向储备银行（也被认为是更可靠的借款人）放贷，而不是向个人或企业放贷。

回购利率的变化会影响银行体系的流动性流入，而反向回购利率则会影响到储备银行的流动性流出。反向回购利率的意外下降可以被视为对印度卢比报价有利。

最后值: