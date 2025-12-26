印度央行逆回购利率决策 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|低级别
|N/D
|
3.35%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度央行(RBI)反向回购利率决策由货币政策委员会每年发布6次，与基本利率决策类似。
顾名思义，该利率与回购利率方向相反。这是反向借贷的利率，RBI以该利率从商业银行借钱。当银行系统积累太多资金时，印度央行(RBI)就会使用此工具。当反向回购利率提高时，银行更倾向于向储备银行（也被认为是更可靠的借款人）放贷，而不是向个人或企业放贷。
回购利率的变化会影响银行体系的流动性流入，而反向回购利率则会影响到储备银行的流动性流出。反向回购利率的意外下降可以被视为对印度卢比报价有利。
最后值:
真实值
"印度央行逆回购利率决策 (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
N/D
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
5.15%
5.15%
5.50%
5.50%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件