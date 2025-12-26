印度央行利率决策 (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|中级别
|N/D
|
5.50%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度央行货币政策委员会每年发布6次RBI利率决策。
基本利率或回购利率是印度央行(RBI)向印度商业银行发行短期贷款的利率。当回购利率上升时，贷款成本会变得更高。通常，当需要发展该国银行业和整个经济时，储备银行会降低利率。
为了对抗通胀，印度央行(RBI)可能会提高利率。对于商业银行而言，贷款更加昂贵，这就增加为其客户的贷款成本，从而使整个经济领域的借贷变得更加昂贵。这会导致发放的贷款和消费减少。反过来，导致通货膨胀率降低。
如果发布的回购利率高于预期，则可以被视为对印度卢比有利。低于预期的利率可能会对INR报价产生负面影响。
最后值:
真实值
"印度央行利率决策 (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
N/D
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
5.90%
5.90%
5.40%
5.40%
4.90%
4.90%
4.40%
4.40%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.40%
4.40%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.40%
5.40%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
