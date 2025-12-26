批发价格指数(WPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份商品和服务的批发价格变化。该指数按月计算，用来衡量通货膨胀。

当前，消费篮包括697种商品和服务。消费篮分为三类：初级商品（食品、矿产、原油和天然气）、燃料和电力（煤炭、矿物油、能源）以及制成品。这些组别的权重不同，反映出它们对印度经济的重要性。它们分别是22.62、13.15和64.23。

该指数处理的是批发买家在交易过程中支付的实际价格。源数据收集自不同的资源（包括各部、各部门以及公共和私营企业）。组成部分相对于参考期（当前设置为2011-2012）进行计算。

该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明近期零售价格和消费者支出的增加，这可能对印度卢比报价产生积极影响。

最后值: