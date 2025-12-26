经济日历部分

印度批发物价指数年率y/y (India Wholesale Price Index y/y)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
经济顾问办公室 (Office of the Economic Adviser)
部门：
价格
中级别 -0.32% -0.87%
-1.21%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
批发价格指数(WPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份商品和服务的批发价格变化。该指数按月计算，用来衡量通货膨胀。

当前，消费篮包括697种商品和服务。消费篮分为三类：初级商品（食品、矿产、原油和天然气）、燃料和电力（煤炭、矿物油、能源）以及制成品。这些组别的权重不同，反映出它们对印度经济的重要性。它们分别是22.62、13.15和64.23。

该指数处理的是批发买家在交易过程中支付的实际价格。源数据收集自不同的资源（包括各部、各部门以及公共和私营企业）。组成部分相对于参考期（当前设置为2011-2012）进行计算。

该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明近期零售价格和消费者支出的增加，这可能对印度卢比报价产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"印度批发物价指数年率y/y (India Wholesale Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.32%
-0.87%
-1.21%
10月 2025
-1.21%
0.17%
0.13%
9月 2025
0.13%
0.27%
0.52%
8月 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
7月 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
5月 2025
0.39%
0.38%
0.85%
4月 2025
0.85%
1.79%
2.05%
3月 2025
2.05%
2.78%
2.38%
2月 2025
2.38%
2.52%
2.31%
1月 2025
2.31%
1.85%
2.37%
12月 2024
2.37%
0.96%
1.89%
11月 2024
1.89%
2.76%
2.36%
10月 2024
2.36%
2.41%
1.84%
9月 2024
1.84%
1.82%
1.31%
8月 2024
1.31%
1.39%
2.04%
7月 2024
2.04%
2.20%
3.36%
6月 2024
3.36%
4.41%
2.61%
5月 2024
2.61%
0.46%
1.26%
4月 2024
1.26%
1.54%
0.53%
3月 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
2月 2024
0.20%
0.76%
0.27%
1月 2024
0.27%
1.86%
0.73%
12月 2023
0.73%
0.81%
0.26%
11月 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
10月 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
9月 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
8月 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
7月 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
6月 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
5月 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
4月 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
3月 2023
1.34%
2.67%
3.85%
2月 2023
3.85%
3.99%
4.73%
1月 2023
4.73%
4.95%
4.95%
12月 2022
4.95%
4.62%
5.85%
11月 2022
5.85%
7.00%
8.39%
10月 2022
8.39%
9.01%
10.70%
9月 2022
10.70%
10.11%
12.41%
8月 2022
12.41%
11.40%
13.93%
7月 2022
13.93%
12.48%
15.18%
6月 2022
15.18%
16.46%
15.88%
5月 2022
15.88%
16.71%
15.08%
4月 2022
15.08%
15.41%
14.55%
3月 2022
14.55%
12.14%
13.11%
2月 2022
13.11%
12.27%
12.96%
1月 2022
12.96%
11.89%
13.56%
12月 2021
13.56%
12.83%
14.23%
11月 2021
14.23%
12.83%
12.54%
10月 2021
12.54%
12.68%
10.66%
9月 2021
10.66%
13.69%
11.39%
1234
