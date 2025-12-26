工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份制造业商品和工业活动的产量变化。该指数由中央统计局按月发布。工业行业涵盖采矿业、制造业和能源企业。

为了计算指标，将产量以产值表示。如果商品生产需要的时间超过一个月（例如汽车），则此类商品记为“进行中的作业”。这样就可以避免以纯定量形式收集数据时可能出现的峰值。在增值生产计算中使用平减指数。

IIP是一个综合指数，其最终价值是根据印度各个行业的产值计算得出的。这个指数相对于基准期进行计算，基准水平为100（基准期为2011-2012）。基准年数据用作权重参考，它会不时地进行更新以反映行业结构和构成的实际变化，这可能与技术发展、经济改革和消费结构的变化有关。

来源机构选择公司为特定的产品组收集统计数据。这些机构是印度各部委和政府部门，它们将收集的数据提供给统计部的工作组。每月12日发布数据，时间差为42天。

该指标的发布受到经济学家和分析师的密切关注，因为它反映了本国经济的有效性及发展方向。高于预期的数值可被视为对印度卢比有利。

