印度工业生产年率y/y (India Industrial Production y/y)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
统计和方案执行部 (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
部门：
业务
低级别 N/D 3.6%
4.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份制造业商品和工业活动的产量变化。该指数由中央统计局按月发布。工业行业涵盖采矿业、制造业和能源企业。

为了计算指标，将产量以产值表示。如果商品生产需要的时间超过一个月（例如汽车），则此类商品记为“进行中的作业”。这样就可以避免以纯定量形式收集数据时可能出现的峰值。在增值生产计算中使用平减指数。

IIP是一个综合指数，其最终价值是根据印度各个行业的产值计算得出的。这个指数相对于基准期进行计算，基准水平为100（基准期为2011-2012）。基准年数据用作权重参考，它会不时地进行更新以反映行业结构和构成的实际变化，这可能与技术发展、经济改革和消费结构的变化有关。

来源机构选择公司为特定的产品组收集统计数据。这些机构是印度各部委和政府部门，它们将收集的数据提供给统计部的工作组。每月12日发布数据，时间差为42天。

该指标的发布受到经济学家和分析师的密切关注，因为它反映了本国经济的有效性及发展方向。高于预期的数值可被视为对印度卢比有利。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
N/D
3.6%
4.0%
8月 2025
4.0%
4.6%
4.0%
7月 2025
4.0%
3.9%
3.5%
6月 2025
3.5%
1.5%
5月 2025
1.5%
2.6%
1.2%
4月 2025
1.2%
2.7%
2.7%
3月 2025
2.7%
2.8%
2.9%
2月 2025
2.9%
2.6%
5.0%
1月 2025
5.0%
2.7%
3.2%
12月 2024
3.2%
2.9%
5.2%
11月 2024
5.2%
3.0%
3.5%
10月 2024
3.5%
3.3%
3.1%
9月 2024
3.1%
2.8%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
2.6%
4.8%
7月 2024
4.8%
4.0%
4.2%
6月 2024
4.2%
3.5%
5.9%
5月 2024
5.9%
5.0%
5.0%
4月 2024
5.0%
5.3%
4.9%
3月 2024
4.9%
3.6%
5.7%
2月 2024
5.7%
3.8%
3.8%
1月 2024
3.8%
3.1%
3.8%
12月 2023
3.8%
3.0%
2.4%
11月 2023
2.4%
1.2%
11.7%
10月 2023
11.7%
1.0%
5.8%
9月 2023
5.8%
0.9%
10.3%
8月 2023
10.3%
0.9%
5.7%
7月 2023
5.7%
0.9%
3.7%
6月 2023
3.7%
1.0%
5.2%
5月 2023
5.2%
1.2%
4.2%
4月 2023
4.2%
1.3%
1.1%
3月 2023
1.1%
1.3%
5.6%
2月 2023
5.6%
0.9%
5.2%
1月 2023
5.2%
-0.3%
4.3%
12月 2022
4.3%
-2.1%
7.1%
11月 2022
7.1%
-3.7%
-4.0%
10月 2022
-4.0%
-2.0%
3.1%
9月 2022
3.1%
-0.1%
-0.8%
8月 2022
-0.8%
1.3%
2.4%
7月 2022
2.4%
2.3%
12.3%
6月 2022
12.3%
3.1%
19.6%
5月 2022
19.6%
4.2%
7.1%
4月 2022
7.1%
5.9%
1.9%
3月 2022
1.9%
8.2%
1.7%
2月 2022
1.7%
-67.5%
1.3%
1月 2022
1.3%
-3.7%
0.4%
12月 2021
0.4%
69.4%
1.4%
11月 2021
1.4%
-63.9%
3.2%
10月 2021
3.2%
36.3%
3.1%
9月 2021
3.1%
-48.5%
11.9%
8月 2021
11.9%
71.1%
11.5%
1234
