印度食品消费价格指数(CFPI)年率y/y (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
价格
|低级别
|N/D
|
5.32%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度食品消费价格指数(CFPI)年率y/y表示出与去年同月相比，在指定月份从消费者角度得出的食品零售价格的变化。该指数按月计算。其计算方法与普通CPI相似。
食品和饮料构成消费者篮子的重要组成部分，占印度CPI总量的39.05。统计和方案执行部针对三类人口发布CFPI：农村、城市和综合指数。城乡地区的数据由地方统计部门收集。
衡量食品价格变化在评估通货膨胀方面具有重大意义，因为在印度，通货膨胀通常是由食品供应中断引起的。相对于使用批发价格的食品价格指数，CFPI是根据最终用户支付的价格进行计算。
与普通CPI类似，CFPI增长可被视为对印度卢比有利。
最后值:
真实值
"印度食品消费价格指数(CFPI)年率y/y (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2026
N/D
5.32%
6月 2026
5.32%
4.78%
5月 2026
4.78%
4.20%
4月 2026
4.20%
3.87%
3月 2026
3.87%
3.47%
2月 2026
3.47%
2.13%
1月 2026
2.13%
-2.71%
12月 2025
-2.71%
-3.91%
11月 2025
-3.91%
-5.02%
10月 2025
-5.02%
-2.33%
9月 2025
-2.28%
-0.69%
8月 2025
-0.69%
-1.76%
7月 2025
-1.76%
-1.06%
6月 2025
-1.06%
0.99%
5月 2025
0.99%
6.02%
1月 2025
6.02%
8.39%
12月 2024
8.39%
9.04%
11月 2024
9.04%
10.87%
10月 2024
10.87%
9.24%
9月 2024
9.24%
5.66%
8月 2024
5.66%
5.42%
7月 2024
5.42%
9.36%
6月 2024
9.36%
8.69%
5月 2024
8.69%
8.70%
4月 2024
8.70%
8.52%
3月 2024
8.52%
8.66%
2月 2024
8.66%
8.30%
1月 2024
8.30%
9.53%
12月 2023
9.53%
8.70%
11月 2023
8.70%
6.61%
10月 2023
6.61%
6.56%
9月 2023
6.56%
9.94%
8月 2023
9.94%
11.51%
7月 2023
11.51%
4.49%
6月 2023
4.49%
2.91%
5月 2023
2.91%
3.84%
4月 2023
3.84%
4.79%
3月 2023
4.79%
5.95%
2月 2023
5.95%
5.94%
1月 2023
5.94%
4.19%
12月 2022
4.19%
4.67%
11月 2022
4.67%
7.01%
10月 2022
7.01%
8.60%
9月 2022
8.60%
7.62%
8月 2022
7.62%
6.75%
7月 2022
6.75%
7.75%
6月 2022
7.75%
7.97%
5月 2022
7.97%
8.38%
4月 2022
8.38%
7.68%
3月 2022
7.68%
5.85%
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