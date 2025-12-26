工业生产指数(IIP) FYTD 年率y/y反映了与去年同期相比，从本财政年度开始（4月1日）至报告日期期间制造业产品产量和工业行业活动的变化。该指数涵盖采矿业、制造业和能源企业。

在该指数中，产量以产值计算，即生产价值。如果商品生产需要的时间超过一个月（例如汽车），则此类商品记为“进行中的作业”。这样就可以避免以纯定量形式收集数据时可能出现的峰值。在增值生产计算中使用平减指数。

IIP是一个综合指数，其最终价值是根据印度各个行业的产值计算得出的。这个指数相对于基准期进行计算，基准水平为100（基准期为2011-2012）。此外，基年数据用作权重参考，它会不时地进行更新以反映行业结构和构成的实际变化，这可能与技术发展、经济改革和消费结构的变化有关。

来源机构选择公司为特定的产品组收集统计数据。这些机构是印度各部委和政府部门，它们将收集的数据提供给统计部的工作组。

该指标的发布受到经济学家和分析师的密切关注，因为它反映了本国经济的有效性及发展方向。比较当年和前一年的类似时期的数据，可以预测该国经济的财政年度结果。高于预期的数值可被视为对印度卢比有利。

最后值: