印度工业生产（截止到财政）年率y/y (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)
|低级别
|N/D
|2.9%
|
3.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
工业生产指数(IIP) FYTD 年率y/y反映了与去年同期相比，从本财政年度开始（4月1日）至报告日期期间制造业产品产量和工业行业活动的变化。该指数涵盖采矿业、制造业和能源企业。
在该指数中，产量以产值计算，即生产价值。如果商品生产需要的时间超过一个月（例如汽车），则此类商品记为“进行中的作业”。这样就可以避免以纯定量形式收集数据时可能出现的峰值。在增值生产计算中使用平减指数。
IIP是一个综合指数，其最终价值是根据印度各个行业的产值计算得出的。这个指数相对于基准期进行计算，基准水平为100（基准期为2011-2012）。此外，基年数据用作权重参考，它会不时地进行更新以反映行业结构和构成的实际变化，这可能与技术发展、经济改革和消费结构的变化有关。
来源机构选择公司为特定的产品组收集统计数据。这些机构是印度各部委和政府部门，它们将收集的数据提供给统计部的工作组。
该指标的发布受到经济学家和分析师的密切关注，因为它反映了本国经济的有效性及发展方向。比较当年和前一年的类似时期的数据，可以预测该国经济的财政年度结果。高于预期的数值可被视为对印度卢比有利。
最后值:
真实值
预测值
"印度工业生产（截止到财政）年率y/y (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件