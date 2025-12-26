印度基础设施输出年率y/y (India Infrastructure Output y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
业务
|低级别
|0.0%
|3.0%
|
3.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.6%
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
基础设施产量年率y/y是衡量印度经济八个关键基础设施行业增长的指标，其中包括煤炭、天然气和原油生产、钢铁和能源生产等。根据2011-2012年的基本分类，这些行业约占该国工业总产值的40%。
每个行业分别计算输出数据，因此这是一个综合指标。相关数字由六个不同的部门和部委提供。若要计算该指数，将根据2011-2012年的基本分类为各个行业分配权重。使用Laspeyres公式作为加权结构计算最终值。
该指标反映了与去年同月相比，报告月份的产量变化。数据延迟发布，在参考月后一个月的最后一天。
该指标反映了整个基础设施行业和该国经济发展的状况。高于预期的指标数值可被视为对印度卢比报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"印度基础设施输出年率y/y (India Infrastructure Output y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.0%
3.0%
3.3%
9月 2025
3.0%
4.4%
6.5%
8月 2025
6.3%
4.4%
3.7%
7月 2025
2.0%
4.0%
2.2%
6月 2025
1.7%
2.3%
1.2%
5月 2025
0.7%
1.8%
1.0%
4月 2025
0.5%
2.0%
4.6%
3月 2025
3.8%
2.6%
3.4%
2月 2025
2.9%
4.6%
5.1%
1月 2025
4.6%
5.1%
4.8%
12月 2024
4.0%
5.8%
4.4%
11月 2024
4.3%
4.0%
3.7%
10月 2024
3.1%
1.8%
2.4%
9月 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
8月 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
7月 2024
6.1%
2.7%
5.1%
6月 2024
4.0%
3.3%
6.4%
5月 2024
6.3%
5.9%
6.7%
4月 2024
6.2%
7.7%
6.0%
3月 2024
5.2%
7.1%
7.1%
2月 2024
6.7%
1.8%
4.1%
1月 2024
3.6%
4.5%
4.9%
12月 2023
3.8%
6.9%
7.9%
11月 2023
7.8%
8.0%
12.0%
10月 2023
12.1%
6.7%
9.2%
9月 2023
8.1%
6.6%
12.5%
8月 2023
12.1%
5.0%
8.4%
7月 2023
8.0%
4.2%
8.3%
6月 2023
8.2%
4.2%
5.0%
5月 2023
4.3%
4.6%
4.3%
4月 2023
3.5%
4.5%
3.6%
3月 2023
3.6%
4.6%
7.2%
2月 2023
6.0%
4.6%
8.9%
1月 2023
7.8%
4.9%
7.0%
12月 2022
7.4%
5.8%
5.7%
11月 2022
5.4%
6.9%
0.9%
10月 2022
0.1%
7.7%
7.8%
9月 2022
7.9%
7.6%
4.1%
8月 2022
3.3%
7.5%
4.5%
7月 2022
4.5%
6.7%
13.2%
6月 2022
12.7%
5.1%
19.3%
5月 2022
18.1%
4.0%
9.3%
4月 2022
8.4%
4.1%
4.9%
3月 2022
4.3%
4.5%
6.0%
2月 2022
5.8%
5.5%
4.0%
1月 2022
3.7%
6.9%
4.1%
12月 2021
3.8%
8.8%
3.1%
11月 2021
3.1%
11.4%
8.4%
10月 2021
7.5%
14.4%
4.5%
9月 2021
4.4%
16.7%
11.5%
