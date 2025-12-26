印度央行(RBI)备付金率(CRR)反映了要求印度央行(RBI)作为准备金的存款总额的比率。

CRR是控制市场资金流和控制通胀的工具。当CRR增长时，银行必须增加储备银行的存款，因此其借贷和投资潜力下降。这会减少流入市场的资金，为此消费速度也会降低。相反，当CRR降低时，银行在储备银行的存款减少，而贷款机会增加。在这种情况下，放贷的可能性提高，增加货币流入经济体系，因而可能会增加通货膨胀。

鉴于上述情况，高于预期的CRR数值可被视为对印度卢比报价不利。

