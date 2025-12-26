印度央行现金准备金率 (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|低级别
|N/D
|
4.00%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度央行(RBI)备付金率(CRR)反映了要求印度央行(RBI)作为准备金的存款总额的比率。
CRR是控制市场资金流和控制通胀的工具。当CRR增长时，银行必须增加储备银行的存款，因此其借贷和投资潜力下降。这会减少流入市场的资金，为此消费速度也会降低。相反，当CRR降低时，银行在储备银行的存款减少，而贷款机会增加。在这种情况下，放贷的可能性提高，增加货币流入经济体系，因而可能会增加通货膨胀。
鉴于上述情况，高于预期的CRR数值可被视为对印度卢比报价不利。
最后值:
真实值
"印度央行现金准备金率 (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
N/D
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
