制造业生产指数年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份印度工业制造业生产商品价值的变化。制造业生产量是以当前的基本价格使用GVA（总增加值）进行计算的。

制造业是印度经济的目标领域之一。政府发起“印度制造”倡议，以增加产量和制造业在国民生产总值中的比重。制造业的主要生产活动包括汽车生产、医药化工生产、食品生产、电子、纺织生产等。该指数基于季节调整后的数据系列计算得出。

该计算通过应用基于生产者价格指数的平减指数来考虑通货膨胀。由于该指数衡量了制成品在产出水平上的实际价格而被使用。这可以用来衡量不包括零售利润的制造商的净营业额。

它是衡量国民经济发展的短期指标之一。用于计算印度GDP。制造业生产指数增长是衡量消费者活动和零售销售增长的领先指标。此外，这个行业也是主要的就业来源。因此，该指数增长可能对印度卢比报价产生积极的影响。

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