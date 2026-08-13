印度制造业生产年率y/y (India Manufacturing Production y/y)
|低级别
|7.8%
|4.2%
|
5.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.3%
|
7.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
制造业生产指数年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份印度工业制造业生产商品价值的变化。制造业生产量是以当前的基本价格使用GVA（总增加值）进行计算的。
制造业是印度经济的目标领域之一。政府发起“印度制造”倡议，以增加产量和制造业在国民生产总值中的比重。制造业的主要生产活动包括汽车生产、医药化工生产、食品生产、电子、纺织生产等。该指数基于季节调整后的数据系列计算得出。
该计算通过应用基于生产者价格指数的平减指数来考虑通货膨胀。由于该指数衡量了制成品在产出水平上的实际价格而被使用。这可以用来衡量不包括零售利润的制造商的净营业额。
它是衡量国民经济发展的短期指标之一。用于计算印度GDP。制造业生产指数增长是衡量消费者活动和零售销售增长的领先指标。此外，这个行业也是主要的就业来源。因此，该指数增长可能对印度卢比报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"印度制造业生产年率y/y (India Manufacturing Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件