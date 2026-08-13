印度制造业生产（截止到财政）年率y/y (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
业务
|低级别
|6.3%
|
5.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
6.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
制造业生产指数 FYTD 年率y/y显示了与去年同期相比，从本财政年度开始（4月1日）至报告日期期间印度工业制造业生产的商品价值的变化。制造业生产量是以当前的基本价格使用GVA（总增加值）进行计算的。
制造业是印度经济的目标领域之一。政府发起“印度制造”倡议，以增加产量和制造业在国民生产总值中的比重。制造业的主要生产活动包括汽车生产、医药化工生产、食品生产、电子、纺织生产等。
该计算通过应用基于生产者价格指数的平减指数来考虑通货膨胀。由于该指数衡量了制成品在产出水平上的实际价格而被使用。这可以用来衡量不包括零售利润的制造商的净营业额。 它是衡量国民经济发展的短期指标之一。用于计算印度GDP。制造业生产指数增长是衡量消费者活动和零售销售增长的领先指标。此外，这个行业也是重要的就业来源。因此，该指数增长可能对印度卢比报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"印度制造业生产（截止到财政）年率y/y (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
6月 2026
6.3%
5.0%
3月 2026
5.0%
5.0%
2月 2026
5.0%
4.9%
1月 2026
4.9%
4.8%
12月 2025
4.8%
4.4%
11月 2025
4.4%
3.9%
10月 2025
3.9%
4.1%
9月 2025
4.1%
3.9%
8月 2025
3.9%
3.9%
7月 2025
3.9%
3.4%
6月 2025
3.4%
2.8%
5月 2025
2.8%
4.1%
4月 2025
4.1%
3.9%
3月 2025
3.9%
4.1%
2月 2025
4.1%
4.2%
1月 2025
4.2%
4.0%
12月 2024
4.0%
4.1%
11月 2024
4.1%
3.8%
10月 2024
3.8%
3.7%
9月 2024
3.7%
3.6%
8月 2024
3.6%
4.2%
7月 2024
4.2%
3.8%
6月 2024
3.8%
4.3%
5月 2024
4.3%
5.5%
3月 2024
5.5%
5.4%
2月 2024
5.4%
5.4%
1月 2024
5.4%
5.6%
12月 2023
5.6%
5.8%
11月 2023
5.8%
6.4%
10月 2023
6.4%
5.7%
9月 2023
5.7%
5.8%
8月 2023
5.8%
4.8%
7月 2023
4.8%
4.7%
6月 2023
4.7%
5.5%
5月 2023
5.5%
4.5%
3月 2023
4.5%
4.9%
2月 2023
4.9%
4.8%
1月 2023
4.8%
4.8%
12月 2022
4.8%
5.0%
11月 2022
5.0%
5.0%
10月 2022
5.0%
6.8%
9月 2022
6.8%
7.9%
8月 2022
7.9%
10.2%
7月 2022
10.2%
12.7%
6月 2022
12.7%
12.8%
5月 2022
12.8%
11.7%
3月 2022
11.7%
12.9%
2月 2022
12.9%
14.3%
1月 2022
14.3%
16.0%
12月 2021
16.0%
18.5%
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