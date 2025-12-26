印度进口 (India Imports)
|低级别
|$62.66 B
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|$63.21 B
|
$62.66 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度进口反映了进口商品的美元价值。美元计算出口值，可以比较印度与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。
印度进口的主要产品包括原油、黄金、煤炭、机械和电话。大多数进口产品来自中国、美国、沙特阿拉伯、阿联酋和伊拉克。近年来，进口趋于下降，这与政府的“印度制造”倡议有关。
国家产品和服务的进口额大于出口额意为贸易逆差。然而，印度进口对卢比报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这可能会对卢比报价产生一定的影响。
在进口交易中买家必须购买外国货币支付商品，所以进口额的增长可能会对印度卢比报价产生负面影响。相反，低于预期的进口数值可被视为对INR报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"印度进口 (India Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
