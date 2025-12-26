印度进口反映了进口商品的美元价值。美元计算出口值，可以比较印度与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

印度进口的主要产品包括原油、黄金、煤炭、机械和电话。大多数进口产品来自中国、美国、沙特阿拉伯、阿联酋和伊拉克。近年来，进口趋于下降，这与政府的“印度制造”倡议有关。

国家产品和服务的进口额大于出口额意为贸易逆差。然而，印度进口对卢比报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这可能会对卢比报价产生一定的影响。

在进口交易中买家必须购买外国货币支付商品，所以进口额的增长可能会对印度卢比报价产生负面影响。相反，低于预期的进口数值可被视为对INR报价有利。

最后值: