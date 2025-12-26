经济日历部分

经济日历

国家

印度进口 (India Imports)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
商务部 (Department of Commerce)
部门：
交易
低级别 $​62.66 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​63.21 B
$​62.66 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

印度进口反映了进口商品的美元价值。美元计算出口值，可以比较印度与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

印度进口的主要产品包括原油、黄金、煤炭、机械和电话。大多数进口产品来自中国、美国、沙特阿拉伯、阿联酋和伊拉克。近年来，进口趋于下降，这与政府的“印度制造”倡议有关。

国家产品和服务的进口额大于出口额意为贸易逆差。然而，印度进口对卢比报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这可能会对卢比报价产生一定的影响。

在进口交易中买家必须购买外国货币支付商品，所以进口额的增长可能会对印度卢比报价产生负面影响。相反，低于预期的进口数值可被视为对INR报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"印度进口 (India Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​62.66 B
10月 2025
N/D
$​62.92 B
$​68.53 B
9月 2025
$​68.53 B
$​62.52 B
$​61.59 B
8月 2025
$​61.59 B
$​62.28 B
$​64.59 B
7月 2025
$​64.59 B
$​62.02 B
$​53.92 B
6月 2025
$​53.92 B
$​61.97 B
$​60.61 B
5月 2025
$​60.61 B
$​61.78 B
$​64.91 B
4月 2025
$​64.91 B
$​49.22 B
$​63.51 B
3月 2025
$​63.51 B
$​61.43 B
$​50.96 B
2月 2025
$​50.96 B
$​61.43 B
$​59.42 B
1月 2025
$​59.42 B
$​61.74 B
$​59.95 B
12月 2024
$​59.95 B
$​62.10 B
$​69.95 B
11月 2024
$​69.95 B
$​59.69 B
$​66.34 B
10月 2024
$​66.34 B
$​59.30 B
$​55.36 B
9月 2024
$​55.36 B
$​59.08 B
$​64.36 B
8月 2024
$​64.36 B
$​58.62 B
$​57.48 B
7月 2024
$​57.48 B
$​58.27 B
$​56.18 B
6月 2024
$​56.18 B
$​58.26 B
$​61.91 B
5月 2024
$​61.91 B
$​57.66 B
$​54.09 B
4月 2024
$​54.09 B
$​58.06 B
$​57.28 B
3月 2024
$​57.28 B
$​58.58 B
$​60.11 B
2月 2024
$​60.11 B
$​56.89 B
$​54.41 B
1月 2024
$​54.41 B
$​59.50 B
$​58.25 B
12月 2023
$​58.25 B
$​59.57 B
$​54.48 B
11月 2023
$​54.48 B
$​59.92 B
$​65.03 B
10月 2023
$​65.03 B
$​56.44 B
$​53.84 B
9月 2023
$​53.84 B
$​56.09 B
$​58.64 B
8月 2023
$​58.64 B
$​53.19 B
$​52.92 B
7月 2023
$​52.92 B
$​55.29 B
$​53.10 B
6月 2023
$​53.10 B
$​53.78 B
$​57.10 B
5月 2023
$​57.10 B
$​54.13 B
$​49.90 B
4月 2023
$​49.90 B
$​55.03 B
$​58.11 B
3月 2023
$​58.11 B
$​51.14 B
$​51.31 B
2月 2023
$​51.31 B
$​54.60 B
$​50.66 B
1月 2023
$​50.66 B
$​57.40 B
$​58.24 B
12月 2022
$​58.24 B
$​56.57 B
$​55.88 B
11月 2022
$​55.88 B
$​59.24 B
$​56.69 B
10月 2022
$​56.69 B
$​62.00 B
$​61.16 B
9月 2022
$​61.16 B
$​64.61 B
$​61.90 B
8月 2022
$​61.90 B
$​67.00 B
$​66.27 B
7月 2022
$​66.27 B
$​65.49 B
$​66.31 B
6月 2022
$​66.31 B
$​62.35 B
$​63.22 B
5月 2022
$​63.22 B
$​61.01 B
$​60.30 B
4月 2022
$​60.30 B
$​58.60 B
$​60.74 B
3月 2022
$​60.74 B
$​54.01 B
$​55.45 B
2月 2022
$​55.45 B
$​55.93 B
$​51.93 B
1月 2022
$​51.93 B
$​56.69 B
$​59.48 B
12月 2021
$​59.48 B
$​54.42 B
$​52.94 B
11月 2021
$​52.94 B
$​56.23 B
$​55.37 B
10月 2021
$​55.37 B
$​52.11 B
$​56.39 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码