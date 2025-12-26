批发价格指数(WPI)食品年率y/y衡量的是与去年同月相比，在报告月份消费者食品篮子的批发价格变化。该指数按月计算，用来衡量食品通货膨胀。

该指数是根据“生产”部门的食物组和“初级商品”部门的相应组的累积WPI值计算的。因此，这是一个派生指数。组成部分相对于参考期（当前设置为2011-2012）进行计算。

该指数处理的是批发买家在交易过程中支付的实际价格。源数据收集自不同的资源（包括各部、各部门以及公共和私营企业）。篮子里的商品被赋予不同的权重，反映了产品对印度经济的重要性。时常检查篮子的组成，以反映实际的消费结构。

该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为食品批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明消费支出的增加，这可能对INR（印度卢比）汇率产生积极影响。

