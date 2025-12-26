经济日历部分

印度批发物价指数 - 食品 年率y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
经济顾问办公室 (Office of the Economic Adviser)
部门：
价格
低级别 -4.16% -14.11%
-8.31%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
批发价格指数(WPI)食品年率y/y衡量的是与去年同月相比，在报告月份消费者食品篮子的批发价格变化。该指数按月计算，用来衡量食品通货膨胀。

该指数是根据“生产”部门的食物组和“初级商品”部门的相应组的累积WPI值计算的。因此，这是一个派生指数。组成部分相对于参考期（当前设置为2011-2012）进行计算。

该指数处理的是批发买家在交易过程中支付的实际价格。源数据收集自不同的资源（包括各部、各部门以及公共和私营企业）。篮子里的商品被赋予不同的权重，反映了产品对印度经济的重要性。时常检查篮子的组成，以反映实际的消费结构。

该指数被认为是消费通货膨胀的领先指标，因为食品批发价格的变化导致最终消费者收到的零售价格发生变化。此外，各种机构可能会利用批发价格变化的信息进行指数化并修改付款。指数值上升表明消费支出的增加，这可能对INR（印度卢比）汇率产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"印度批发物价指数 - 食品 年率y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-4.16%
-14.11%
-8.31%
10月 2025
-8.31%
-11.82%
-5.22%
9月 2025
-5.22%
0.53%
-3.06%
8月 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
7月 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
5月 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
4月 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
3月 2025
1.57%
5.70%
3.38%
2月 2025
3.38%
6.63%
5.88%
1月 2025
5.88%
9.43%
8.47%
12月 2024
8.47%
5.48%
8.63%
11月 2024
8.63%
8.08%
13.54%
10月 2024
13.54%
6.44%
11.53%
9月 2024
11.53%
6.33%
3.11%
8月 2024
3.11%
6.12%
3.45%
7月 2024
3.45%
8.54%
10.87%
6月 2024
10.87%
8.36%
9.82%
5月 2024
9.82%
5.94%
7.74%
4月 2024
7.74%
6.01%
6.88%
3月 2024
6.88%
6.10%
6.95%
2月 2024
6.95%
6.16%
6.85%
1月 2024
6.85%
4.78%
9.38%
12月 2023
9.38%
4.72%
8.18%
11月 2023
8.18%
8.99%
2.53%
10月 2023
2.53%
10.32%
3.35%
9月 2023
3.35%
8.43%
10.60%
8月 2023
10.60%
20.21%
14.25%
7月 2023
14.25%
3.95%
1.32%
6月 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
5月 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
4月 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
3月 2023
2.32%
3.65%
3.81%
2月 2023
3.81%
7.11%
2.38%
1月 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
12月 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
11月 2022
1.07%
3.77%
8.33%
10月 2022
8.33%
9.22%
11.03%
9月 2022
11.03%
11.64%
12.37%
8月 2022
12.37%
6.75%
10.77%
7月 2022
10.77%
17.74%
14.39%
6月 2022
14.39%
14.81%
12.34%
5月 2022
12.34%
8.10%
8.35%
4月 2022
8.35%
7.43%
8.06%
3月 2022
8.06%
4.52%
8.19%
2月 2022
8.19%
6.78%
10.33%
1月 2022
10.33%
11.19%
9.56%
12月 2021
9.56%
8.87%
4.88%
11月 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
10月 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
9月 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
123
