印度财政收支平衡 (India Fiscal Balance)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
政府
|低级别
|₹-8.251 万亿
|
₹-5.731 万亿
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
₹-8.251 万亿
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度财政收支平衡反映了印度政府或公共部门对财政资源的利用情况。余额数据由会计总监办公室(CGA)在财务年度结束时公布（财务年度开始时间为4月和结束时间为3月）。
财政收支平衡按报告期间的收支差额进行计算。当收入超出支出时，则形成预算盈余。否则就会出现贸易逆差。实际上，这意味着政府花费的资金比国家预算的资金要多。预算逆差指出本国GDP的百分比。
印度财政赤字。赤字减少可能意味着对印度卢比有利。
最后值:
真实值
"印度财政收支平衡 (India Fiscal Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
₹-8.251 万亿
₹-5.731 万亿
9月 2025
₹-5.731 万亿
₹-5.982 万亿
8月 2025
₹-5.982 万亿
₹-4.684 万亿
7月 2025
₹-4.684 万亿
₹-2.807 万亿
6月 2025
₹-2.807 万亿
₹-0.132 万亿
5月 2025
₹-0.132 万亿
₹-1.863 万亿
4月 2025
₹-1.863 万亿
₹-15.773 万亿
3月 2025
₹-15.773 万亿
₹-13.469 万亿
2月 2025
₹-13.469 万亿
₹-11.695 万亿
1月 2025
₹-11.695 万亿
₹-9.141 万亿
12月 2024
₹-9.141 万亿
₹-8.466 万亿
11月 2024
₹-8.466 万亿
₹-7.508 万亿
10月 2024
₹-7.508 万亿
₹-4.745 万亿
9月 2024
₹-4.745 万亿
₹-4.352 万亿
8月 2024
₹-4.352 万亿
₹-2.769 万亿
7月 2024
₹-2.769 万亿
₹-1.357 万亿
6月 2024
₹-1.357 万亿
₹-0.506 万亿
5月 2024
₹-0.506 万亿
₹-2.101 万亿
4月 2024
₹-2.101 万亿
₹-16.537 万亿
3月 2024
₹-16.537 万亿
₹-15.014 万亿
2月 2024
₹-15.014 万亿
₹-11.026 万亿
1月 2024
₹-11.026 万亿
₹-9.823 万亿
12月 2023
₹-9.823 万亿
₹-9.066 万亿
11月 2023
₹-9.066 万亿
₹-8.037 万亿
10月 2023
₹-8.037 万亿
₹-7.019 万亿
9月 2023
₹-7.019 万亿
₹-6.428 万亿
8月 2023
₹-6.428 万亿
₹-6.056 万亿
7月 2023
₹-6.056 万亿
₹-4.514 万亿
6月 2023
₹-4.514 万亿
₹-2.103 万亿
5月 2023
₹-2.103 万亿
₹-1.336 万亿
4月 2023
₹-1.336 万亿
₹-17.331 万亿
3月 2023
₹-17.331 万亿
₹-14.539 万亿
2月 2023
₹-14.539 万亿
₹-11.908 万亿
1月 2023
₹-11.908 万亿
₹-9.930 万亿
12月 2022
₹-9.930 万亿
₹-9.782 万亿
11月 2022
₹-9.782 万亿
₹-7.581 万亿
10月 2022
₹-7.581 万亿
₹-6.198 万亿
9月 2022
₹-6.198 万亿
₹-5.416 万亿
8月 2022
₹-5.416 万亿
₹-3.408 万亿
7月 2022
₹-3.408 万亿
₹-3.519 万亿
6月 2022
₹-3.519 万亿
₹-2.039 万亿
5月 2022
₹-2.039 万亿
₹-0.748 万亿
4月 2022
₹-0.748 万亿
₹-15.865 万亿
3月 2022
₹-15.865 万亿
₹-13.166 万亿
2月 2022
₹-13.166 万亿
₹-9.379 万亿
1月 2022
₹-9.379 万亿
₹-7.594 万亿
12月 2021
₹-7.594 万亿
₹-6.956 万亿
11月 2021
₹-6.956 万亿
₹-5.470 万亿
10月 2021
₹-5.470 万亿
₹-5.269 万亿
9月 2021
₹-5.269 万亿
₹-4.680 万亿
