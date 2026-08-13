印度国内生产总值年率y/y是衡量经济发展的关键指标，显示了国民经济的健康状况。该指数用来衡量与去年同季度相比，在指定季度印度生产的商品和服务的市场价值变化。

用于指数计算的原始数据由统计和计划执行部下属的中央统计局(CSO)收集。CSO对所有经济部门进行民意调查，并计算各种指数，例如工业生产指数、居民消费价格指数等。政府机构和部门提供的数据也包括在GDP计算中。

印度GDP使用两种计算方法：基于经济活动（以要素成本计算）和根据支出（以市场价格计算）。第一种方法涉及使用特定时间段内所收集的有关每个行业净值变化的数据进行计算。此方法考虑到以下八个行业：

农业

采矿和采石业

制造业

电力、天然气和供水行业

建筑业

贸易行业

金融服务业

通讯和社会服务业

根据支出方法，GDP计算为最终商品和服务的国内支出总和。这包括用于家庭消费、资本形成、政府支出和净贸易差额的支出。

这两种方法的计算结果可能有所不同。但是，通常差异并不大。基于经济活动的计算可以评估每个行业的状态，而支出方法则反映了各个经济领域，例如贸易和投资。

GDP增长表明经济正在扩张和发展。因此，该指标增长被视为对印度卢比报价有利。

最后值: