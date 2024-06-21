种群优化算法：Nelder-Mead（NM），或单纯形搜索方法
内容
1. 概述
Nelder-Mead 方法由 John Nelder 和 Roger Mead 于 1965 年开发。他们那时正在寻找一种优化方法，能配合没有导数、或没有导数解析方程的函数工作。他们还打算开发一种易于实现且高效的方法，从而在当时的计算机上使用。这项研究激发了他们使用单纯形的灵感 — 函数参数空间中的多面体。
该方法的创建历史始于约翰·内尔德（John Nelder）、及其同事在牛津计算实验室的工作。他们面对的问题是优化没有解析导数、或太复杂而无法计算的函数。传统的优化方法（如梯度方法）不适用于这种情况。代之，Nelder 和 Mead 提出了一种基于函数参数空间中迭代搜索最优解的新方法。
Nelder-Mead 方法被称为“单纯形法”，并于 1965 年发表在《计算机杂志》上的《函数最小化的单纯形方法》一文中。该方法已被科学界所接受，并已广泛应用于需要函数优化的各个领域。
单纯形是形成多面体的一组顶点，其中每个顶点都是需被优化的一组函数参数值。这个思路是在参数空间中改变和移动单纯形，从而找到函数的最优值。
Nelder-Mead 方法（Nelder-Mead 单纯形法）属于无条件优化算法类。它是一种判定性算法，不需要使用函数导数，并且可配合具有多个局部最小值的函数工作。
2. 算法
Nelder-Mead 方法不是群体方法，因为只用到了一个优化活体，代表单纯形，而单纯形又由搜索空间中的一组顶点构成，而搜索空间本身可被视为群体。不过，我们将使用多个智能体，每个活体都有自己的单纯形，因此该实现很可能被归类为群体算法。
故此，为了便于理解，假设有必要优化两个可变函数。换言之，空间的维度是 z = 2，那么单纯形将由 z + 1 = 3 个顶点组成。更改单纯形是针对这三者中最糟糕的一个点的操作。我们将这些点表示为“最好”、“好”、“最差”，其中“好”是“最差”之后的第二个点（如果维度大于 2，那么在已排序的顶点列表中“好”将始终是仅次于“最差”的第二个点）。
接下来，我们需要用到这三个顶点来计算和调整相对于其余顶点的最差值。我们相对于顶点的几何中心移动最差值，且排除其本身，即计算质心，并相对于质心移动最差值。
在 Nelder-Mead 方法的每次迭代中，我们执行以下步骤：
1. 根据目标函数的值对单纯形的顶点进行排序，即
f(P0) ⩾ f(P1) ⩾ ... ⩾ f(P(n-1))
其中：
- P0, P1 ... P(n-1) - 单纯形顶点
- n - 单纯形顶点数量
2. 质心计算：计算单纯形所有顶点对应坐标上的平均值，最差顶点除外。设 Xo 向量将是除 X(n-1) 之外所有顶点的重心，那么：
Xo = (X0 + X1 + ... + X(n-2)) / (n-1)
其中：
- X0, X1 ... X(n-2) - 除最差顶点外所有顶点坐标的对应向量
3. 反射：反射相对于质心的最差顶点。新反射顶点的 Xr 向量按以下方式计算：
Xr = Xo + α (Xo - Xw)
其中：
- Xw - 最差顶点向量，对应于顶点 P(n-1)
- α - 反射比率，通常等于 1
4. 新顶点的估测：计算该点目标函数的值。如果一个新顶点的目标函数值优于单纯形的最差顶点，那么它可以替换它，即反射替换原值。反射操作允许我们依据来自单纯形质心的反射，探索参数空间的新区域。
5. 扩张：当反射操作产生了比最佳值更好的顶点时进一步探索参数空间，假设反射方向上的深入能进一步改善其位置。扩张操作允许我们探索比反射操作更大的参数空间区域。它增加了质心和反射点之间的距离，这有助于找到目标函数的新局部最小值。Xe 扩张向量的计算公式如下：
Xe = Xo + γ(Xr - Xo)
其中：
- γ - 扩张比率，通常大于 1，默认为 2
5.1. 如果执行了扩张操作：计算 Xe 顶点的适应度函数。如果它优于 Xr 顶点，那么它可以替换最差的 Xw 单纯形顶点。完成扩张后，转到步骤 1。
请务必仔细选择 γ 扩张比率。如果碰巧它太大，也许就会导致单纯形扩散到参数空间大区域以外，而这会减慢收敛速度、或导致有关局部极值的信息丢失。如果反之它太小，它也许就无法充分探索参数空间的新区域。
6. 收缩：计算 Xc 顶点时，当反射操作产生的顶点差于或等于 Xb “好”点（最差点之后的第二位），即我们试图在单纯形内找到更好的位置。等式如下：
Xc = Xo + β(Xw - Xo)
其中：
- β - 收缩比率，通常在 0 到 1 之间，默认为 0.5
6.1. 如果执行了收缩：计算顶点的 Xc 目标函数的值。如果新顶点的目标函数值优于单纯形的最差顶点，则它可以替换最差顶点。完成扩张后，转到步骤 1。
收缩令我们能够将单纯形移近最差点，这有助于探索该点附近。与扩张一样，仔细选择 β 收缩比率很重要。如果碰巧它太大，则可能导致单纯形被压缩过多，从而导致有关局部最小值的信息丢失。如果反之它太小，则也许不足以收缩到探索最差点附近。
7. 缩窄：当前面的操作（反射、扩张、收缩）都没有导致目标函数值的提高时，执行 Nelder-Mead 方法中的最后一个操作。缩窄降低了单纯形的大小，从而减小搜索区域，并集中在最佳位置周围。
正如我们所见，作者针对单纯形进行了四个运算。为了开始优化，我们需要计算所有单纯形顶点的适应度函数。单纯形顶点的个数等于 “z+1”，其中 z 是搜索空间的维度。例如，如果我们的搜索维数为 1000，那么我们应该估算适应度函数 1001 次才能开始单纯形运算。尽管拥有 50 个活体的典型群体算法也许会运行 20 个轮次，该算法将只运行一个轮次，并且会消耗其有限迭代次数的大部分。
缩减涉及把所有点向最佳位置偏移。之后，需要计算 1000 遍适应度函数。换言之，缩减是极其资源密集型的。根据作者的思路，当算法卡住，且移动单纯形的最差点并不能改善数值解时，应该调用该操作。然而，我的实验表明，这种操作相对于计算资源来说非常昂贵，而且对优化算法来说毫无意义形同自杀，因为单纯形活体的所有点都收缩到一个局部极值将意味着卡住、并停止对搜索空间的探索。因此，我决定在实施算法实现时放弃缩减。
我们将针对单纯形使用前三个运算。为了更清晰起见，它们显示在图例 1：
图例 1. Nelder-Mead 方法的三个主要操作
由于其不可抗性，单纯形搜索方法也许会遇到初始顶点选择不佳，故其优化结果也会不尽如人意。这种算法的实验只确认了人们的担忧：它的可接受工作范围仅在有限的坐标空间内。
由于收缩问题，单纯形的顶点只是移动了一个固定值。想象一下，站在高跷上，并尝试坐到长凳上。它对您来说太低了。变化的单纯形也会出现完全相同的状况。为了令算法运行完美，我们需要有很大的运气，以便单纯形的初始顶点最终位于正确的所在。这类似于高跷 — 为了安全坐下，我们需要一个高凳。该算法在光滑的单极值函数上收缩得相对较好，例如抛物线。然而，我们的实际问题要复杂得多，通常充满了局部的“陷阱”，尤其在交易问题当中，本质上是离散的。
那么问题浮现了。当单纯形“永远”卡在局部极值时该怎么办？Nelder-Mead 算法的逻辑没有提供摆脱这个“陷阱”的途径。每次操作后，无论是收缩还是扩张，算法都会返回反射，试图克服最坏的点。直觉上，这看起来像“闪烁”。为了解决这个问题，我尝试赋予单纯形离开局部“陷阱”的能力，并在新的空间区域继续搜索。为了达成这一目标，我使用了 Levy 航班，在某些情况下，它有助于“恢复”群体，如前几篇文章所述。然而，值得注意的是，“Levy 航班"并不总是有用的，它们的应用取决于优化算法的逻辑。在我们的案例中，这是一个实验，不能保证改善结果。
现在，我们转到最有趣的部分 — 编写代码。
每次迭代后，有必要知道在单纯形的最差顶点上执行了哪些操作。枚举器将派上用场。除了针对单纯形顶点的三个主要运算外，我还多加了一个 - “none”，以防我决定以某种方式补充算法。我们将枚举器称为 E_SimplexOperation。它具有以下字段：
- none：无操作
- reflection：反射
- expansion：扩张
- contraction：收缩
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— enum E_SimplexOperation { none = 0, reflection = 1, expansion = 2, contraction = 3 }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————为了描述单纯形顶点，我们需要 S_Point 结构，它包含以下字段：
- Init(int coords): 点初始化，取 “coords” 参数
- c []: 多维空间中一个点的坐标数组，数组的大小在 Init 方法中判定
- f: 顶点适应度函数值
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_Point { void Init (int coords) { ArrayResize (c, coords); f = -DBL_MAX; } double c []; double f; }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
对于单纯形，我们将使用 S_Simplex 结构，它是每个活体的单纯形，包含以下字段：
- Init(int coords)：单纯形初始化，取 “coords” 参数 - 坐标数量
- S_Point p []：单纯形顶点数组，数组大小在 Init 方法中判定
- c []：单纯形质心坐标的数组，数组的大小在 Init 方法中判定。
- S_Point Xr：反射点
- S_Point Xe：扩张点
- S_Point Xc：收缩点
- indG：单纯形中的好点索引
- indW：单纯形中最差点索引
- E_SimplexOperation：单纯形操作类型
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_Simplex { void Init (int coords) { ArrayResize (p, coords + 1); for (int i = 0; i <= coords; i++) { p [i].Init (coords); } ArrayResize (c, coords); Xr.Init (coords); Xe.Init (coords); Xc.Init (coords); operation = none; } S_Point p []; double c []; //centroid S_Point Xr; //reflection point S_Point Xe; //expansion point S_Point Xc; //expansion point int indG; //index of good point int indW; //index of worst point E_SimplexOperation operation; //type of simplex operation }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
定义优化活体的 S_Agent 结构。该结构包含以下字段：
- Init(int coords)：活体初始化方法，取 “coords” 参数指定坐标数量。该方法调用 ArrayResize 函数将数组 “c” 的大小调整到 “coords” 的值。然后将 “f” 字段设置为 -DBL_MAX，这是活体估测函数的初始值。接下来，为 “s” 字段调用 Init 方法，该字段表示活体单纯形
- c []：与外部程序交换的活体多维空间坐标数组。数组大小是在 Init 方法中判定
- f：活体适应度函数值
- S：以 S_Simplex 结构表示的活体单纯形。通过调用 “s” 字段的 Init 方法来初始化单纯形
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_Agent { void Init (int coords) { ArrayResize (c, coords); f = -DBL_MAX; s.Init (coords); } double c []; //coordinates double f; //fitness S_Simplex s; //agent simplex }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
定义单纯形搜索方法的算法类 C_AO_NMm，其中包含以下字段：
- cB []：最佳坐标数组
- fB：最佳坐标的适应度函数值
- a []：由 S_Agent 结构表示的活体数组
- rangeMax []：每个坐标的最大搜索范围值数组
- rangeMin []：每个坐标的最小搜索范围值数组
- rangeStep []：每个坐标的搜索步骤数组
- Init(const int coordsP, const int popSizeP, const double reflectionCoeffP, const double expansionCoeffP, const double contractionCoeffP)：算法初始化方法，取定义坐标数量、群体大小、反射、扩张和收缩操作比率的参数，该方法执行所有类字段的初始化
- Moving ()：该方法在算法中执行活体的移动
- Revision()：该方法在算法中执行活体的移动
- Sorting、CalcCentroid、Reflection、Expansion、Contraction、Flying：执行单纯形操作。这些
- SeInDiSp、RNDfromCI 和 Scale 方法执行后，生成数值，并将其转换到给定步骤的有效范围
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_NMm { //---------------------------------------------------------------------------- public: double cB []; //best coordinates public: double fB; //FF of the best coordinates public: S_Agent a []; //agent public: double rangeMax []; //maximum search range public: double rangeMin []; //manimum search range public: double rangeStep []; //step search public: void Init (const int coordsP, //coordinates number const int popSizeP, //population size const double reflectionCoeffP, //Reflection coefficient const double expansionCoeffP, //Expansion coefficient const double contractionCoeffP); //Contraction coefficient public: void Moving (); public: void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- private: int coords; //coordinates number private: int popSize; //population size private: int simplexPoints; //simplex points private: double reflectionCoeff; //Reflection coefficient private: double expansionCoeff; //Expansion coefficient private: double contractionCoeff; //Contraction coefficient private: bool revision; private: S_Point pTemp []; private: int ind []; private: double val []; private: void Sorting (S_Point &p []); private: void CalcCentroid (S_Simplex &s, int indW); private: void Reflection (S_Agent &agent, int indW); private: void Expansion (S_Agent &agent); private: void Contraction (S_Agent &agent, int indW); private: void Flying (S_Agent &agent, int indW); private: double SeInDiSp (double In, double InMin, double InMax, double Step); private: double RNDfromCI (double min, double max); private: double Scale (double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
若要初始化算法，调用 C_AO_NMm 类的 Init 方法，它初始化类的所有字段，并为优化算法的工作创建必要的数组。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Init (const int coordsP, //coordinates number const int popSizeP, //population size const double reflectionCoeffP, //reflection coefficient const double expansionCoeffP, //expansion coefficient const double contractionCoeffP) //contraction coefficient { MathSrand ((int)GetMicrosecondCount ()); // reset of the generator fB = -DBL_MAX; revision = false; coords = coordsP; popSize = popSizeP; simplexPoints = coords + 1; reflectionCoeff = reflectionCoeffP; expansionCoeff = expansionCoeffP; contractionCoeff = contractionCoeffP; ArrayResize (pTemp, simplexPoints); ArrayResize (ind, simplexPoints); ArrayResize (val, simplexPoints); ArrayResize (a, popSize); for (int i = 0; i < popSize; i++) { a [i].Init (coords); } ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
通常我们调用 Moving 方法在搜索空间中移动活体，但对于 NM 算法，我们将只保留在搜索空间中随机放置活体单纯形顶点的初始函数。为了创建单纯形的随机顶点，我们调用 RNDfromCI，并调用 SeInDiSp 方法按照所需步骤将其带到所需范围。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Moving () { if (!revision) { int cnt = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int p = 0; p < simplexPoints; p++) { cnt++; for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].s.p [p].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].s.p [p].c [c] = SeInDiSp (a [i].s.p [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
移动活体单纯形顶点的主要逻辑将在 Revision 方法中运作。
如果尚未执行修订 "if (!revision)"，则有必要对单纯形中的顶点进行排序，构造质心，并针对活体单纯形的最差顶点执行反射。针对顶点最先进行的操作，它始终是“反射”。此处，我们可以更新全局解，因为此刻我们已知晓每个顶点的适应度值。将 “revision” 变量的值设为 “true”，并退出该方法。
从下一次迭代开始，我们就知道适应度函数不再针对单纯形顶点，而是针对特定优化活体。根据针对单纯形执行的运算，我们把已知的活体的解分配给其对应的单纯形顶点。我们需要用活体的最佳适应度值更新全局解。
接下来，检查在上一次迭代中针对顶点执行了哪些运算。我们的意思是单纯形的顶点是向量。
如果执行的是“反射”：
- 将活体适应度值分配给 Xr 向量
- 比较 Xr 与 Xw 的向量适应度。如果该值更佳，则更新 Xw 向量
- 比较 Xr 与 Xb 的向量适应度。如果该值更佳，则执行“扩张”
- 比较 Xr 与 Xg（最差顶点后的第二位）的向量适应度，如果该值更差，则执行“收缩”
- 如果顶点有所改善，执行“反射”，对质心进行初步排序和构造。否则，执行 “飞行”
如果执行的是“扩张”：
- 将活体适应度值分配给 Xe 向量
- 比较 Xe 与 Xw 的向量适应度。如果该值更佳，则更新 Xw 向量
- 执行“反射”，对质心进行初步排序和构造
如果执行的是“收缩”：
- 将活体适应度值分配给 Xс 向量
- 比较 Xс 与 Xw 的向量适应度。如果该值更佳，则更新 Xw 向量。否则，执行“飞行”
- 如果顶点有所改善，则执行“反射”，对质心进行初步排序和构造。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Revision () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { //sort agent simplex points by FF value and assign BGW for (int i = 0; i < popSize; i++) { Sorting (a [i].s.p); } //calculate the simplex centroid for (int i = 0; i < popSize; i++) { a [i].s.indG = simplexPoints - 2; a [i].s.indW = simplexPoints - 1; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); } //assign the next type of operation - reflection for (int i = 0; i < popSize; i++) { Reflection (a [i], a [i].s.indW); a [i].s.operation = reflection; } //save the best point of the agents’ simplexes as a global solution for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].s.p [0].f > fB) { fB = a [i].s.p [0].f; ArrayCopy (cB, a [i].s.p [0].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- if (revision) { int pos = -1; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) pos = i; } if (pos != -1) { fB = a [pos].f; ArrayCopy (cB, a [pos].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } //---------------------------------------------------------------------------- for (int i = 0; i < popSize; i++) { //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //if there was reflection ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ if (a [i].s.operation == reflection) { a [i].s.Xr.f = a [i].f; bool needUpd = false; //------------------------------------------------------------------------ if (a [i].s.Xr.f > a [i].s.p [a [i].s.indW].f) //Xr > Xw |---w--Xr--g----------b---| { a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xr; //replace Xw with Xr needUpd = true; } //------------------------------------------------------------------------ if (a [i].s.Xr.f > a [i].s.p [0].f) //if Xr > Xb |---w----g----------b---Xr| { Expansion (a [i]); //perform expansion continue; } //------------------------------------------------------------------------ if (a [i].s.Xr.f <= a [i].s.p [a [i].s.indG].f) //if Xr < Xg |---w---Xr--g----------b--| { Contraction (a [i], a [i].s.indG); //perform contraction continue; } if (needUpd) { Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2; a [i].s.indW = simplexPoints - 1; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); } else Flying (a [i], a [i].s.indW); continue; } //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //if there was expansion +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ if (a [i].s.operation == expansion) { a [i].s.Xe.f = a [i].f; if (a [i].s.Xe.f > a [i].s.Xr.f) a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xe; else a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xr; Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2; a [i].s.indW = simplexPoints - 1; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); continue; } //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //if there was contraction +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ if (a [i].s.operation == contraction) { a [i].s.Xc.f = a [i].f; if (a [i].s.Xc.f > a [i].s.p [a [i].s.indW].f) { a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xc; Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2; a [i].s.indW = simplexPoints - 1; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); } else Flying (a [i], a [i].s.indW); continue; } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
为了计算质心，我们将编写 CalcCentroid 方法。它计算给定单纯形 “s” 中坐标的平均值，直至指定的 indW 索引。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::CalcCentroid (S_Simplex &s, int indW) { double summ = 0.0; for (int c = 0; c < coords; c++) { summ = 0.0; for (int p = 0; p < simplexPoints; p++) { if (p != indW) summ += s.p [p].c [c]; } s.c [c] = summ / coords; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
“反射”运算将由 "agent" 单纯形 indW 索引处的顶点 Reflection 方法执行。
在循环内，使用等式 Xr = Xo + reflectionCoeff * (Xo - Xw) 计算反射值 Xr。此处的 reflectionCoeff 是一个反射比率，它判定反射顶点距初始顶点的偏差程度。
接下来，将 SeInDiSp 应用于 Xr，从而确保它在 rangeMin[c] 至 rangeMax[c] 的有效范围内，且步长为 rangeStep[c]。结果保存在 agent.s.Xr.c[c] 之中。
为 agent.s.operation 设置 "reflection" 操作，指明已对该活体执行了反射操作。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Reflection (S_Agent &agent, int indW) { double Xo; double Xr; double Xw; for (int c = 0; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xw = agent.s.p [indW].c [c]; //Xr = Xo + RNDfromCI (0.0, reflectionCoeff) * (Xo - Xw); Xr = Xo + reflectionCoeff * (Xo - Xw); agent.s.Xr.c [c] = SeInDiSp (Xr, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xr.c [c]; } agent.s.operation = reflection; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
“扩张”操作将由 “agent” 的 Expansion 方法执行。
在循环内，使用等式 Xe = Xo + expansionCoeff * (Xr - Xo) 计算 Xe 的扩张值。此处，expansionCoeff 是扩张比率，它判定了扩张顶点距初始顶点的偏差增加程度。接下来，将 SeInDiSp 应用于 Xe，从而确保它在 rangeMin[c] 至 rangeMax[c] 的有效范围内，步长为 rangeStep[c]。结果保存在 agent.s.Xe.c[c] 之中。
为 agent.s.operation 设置 “expansion” 操作，指明已为该活体执行了“扩张”操作。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Expansion (S_Agent &agent) { double Xo; double Xr; double Xe; for (int c = 0; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xr = agent.s.Xr.c [c]; //Xe = Xo + RNDfromCI (0.0, expansionCoeff) * (Xr - Xo); Xe = Xo + expansionCoeff * (Xr - Xo); agent.s.Xe.c [c] = SeInDiSp (Xe, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xe.c [c]; } agent.s.operation = expansion; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
“收缩”操作将由 “agent” 单纯形向量 indW 索引处的顶点 Contraction 方法执行。
在循环内，使用等式 Xc = Xo + contractionCoeff * (Xw - Xo) 计算 Xc 的收缩值。此处的 contractionCoeff 是收缩比率，它判定了收缩顶点距初始顶点的偏差减小程度。
接下来，将 SeInDiSp 应用于 Xc，从而确保它在 rangeMin[c] 至 rangeMax[c] 的有效范围内，步长为 rangeStep[c]。结果保存在 agent.s.Xc.c[c] 之中。
为 agent.s.operation 设置 “contraction” 操作，指明已为该活体执行了“收缩”操作。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Contraction (S_Agent &agent, int indW) { double Xo; double Xw; double Xc; for (int c = 0; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xw = agent.s.p [indW].c [c]; //Xc = Xo + RNDfromCI (0.0, contractionCoeff) * (Xw - Xo); Xc = Xo + contractionCoeff * (Xw - Xo); agent.s.Xc.c [c] = SeInDiSp (Xc, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xc.c [c]; } agent.s.operation = contraction; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
对于 “Levy 航班”，我们应用了 Flying 方法，该方法针对 “agent” 执行飞行操作，目标是按照随机分布，将单纯形的顶点推进到搜索空间中的新位置，即概率集中在更接近最佳全局解的位置，概率递减至 0，朝向所研究空间的边界。
应用 Flying 方法后，为 agent.s.operation 设置 “reflection” 操作，如此在迭代中执行算法的后续逻辑，因已经执行了反射操作。
将 SeInDiSp 应用于 Xr，从而确保它在 rangeMin[c] 至 rangeMax[c] 的有效范围内，步长为 rangeStep[c]。结果保存在 agent.s.Xr.c[c] 之中。
因此，Flying 方法针对活体执行“飞行”操作，基于全局最佳解的当前坐标，和随机生成的值更改其坐标。这允许活体探索解空间的新区域，且具有发现更优解的潜力。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NMm::Flying (S_Agent &agent, int indW) { for (int c = 0; c < coords; c++) { double r1 = RNDfromCI (-1.0, 1.0); r1 = r1 > 0.5 ? 1.0 : -1.0; double r2 = RNDfromCI (1.0, 20.0); r2 = pow (r2, -2.0); if (r1 > 0.0) Xr = cB [c] + Scale (r2, 0.0, 1.0, 0.0, rangeMax [c] - cB [c], false); else Xr = cB [c] - Scale (r2, 0.0, 1.0, 0.0, cB [c] - rangeMin [c], false); //Xr = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); agent.s.Xr.c [c] = SeInDiSp (Xr, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xr.c [c]; } agent.s.operation = reflection; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3. 测试结果
NM 测试台结果：
C_AO_NMm:5;1.0;2.0;0.5
=============================
5 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 77.96849465506082
Score: 0.96607
25 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 61.68192953373487
Score: 0.76427
500 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 50.62713783555849
Score: 0.62730
=============================
5 Forest's; Func runs 10000 result: 0.9552378700292385
Score: 0.54033
25 Forest's; Func runs 10000 result: 0.45877475613538293
Score: 0.25951
500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.09902427974784639
Score: 0.05601
=============================
5 Megacity's; Func runs 10000 result: 5.6
Score: 0.46667
25 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.304
Score: 0.19200
500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.40280000000000005
Score: 0.03357
=============================
All score: 3.90573
基于算法结果，我们可以注意到在平滑的 Rastrigin 函数上取得了相当不错的结果。
可视化展现出群体退化和活体集中在一处的迹象。利用 “Levy 航班” 在一定程度上改善了这种状况。这在相应坐标的各个点上很明显。收缩图不形是很稳定。我仅可视化了每个函数的前两个测试，因为具有 1000 个变量的第三个测试运行时间太长，以至于无法在 GIF 中显示它。
NMm 基于 Rastrigin 测试函数。
NMm 基于 Forest 测试函数。
NMm 基于 Megacity 测试函数。
尽管其有许多短处，但 Nelder-Mead 方法算法最终排在第 9 位。
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AO
|
说明
|
Rastrigin
|
Rastrigin 最终
|
Forest
|
Forest 最终
|
Megacity (离散)
|
Megacity 最终
|
最终结果
|
10 p (5 F)
|
50 p (25 F)
|
1000 p (500 F)
|
10 p (5 F)
|
50 p (25 F)
|
1000 p (500 F)
|
10 p (5 F)
|
50 p (25 F)
|
1000 p (500 F)
|
1
|
SDSm
|
随机扩散搜索 M
|
0.99809
|
1.00000
|
0.69149
|
2.68958
|
0.99265
|
1.00000
|
1.00000
|
2.99265
|
1.00000
|
1.00000
|
1.00000
|
3.00000
|
100.000
|
2
|
SSG
|
树苗播种和生长
|
1.00000
|
0.92761
|
0.51630
|
2.44391
|
0.72120
|
0.65201
|
0.83760
|
2.21081
|
0.54782
|
0.61841
|
0.99522
|
2.16146
|
77.683
|
3
|
DE
|
差分进化
|
0.98295
|
0.89236
|
0.51375
|
2.38906
|
1.00000
|
0.84602
|
0.65510
|
2.50112
|
0.90000
|
0.52237
|
0.12031
|
1.54268
|
73.099
|
4
|
HS
|
谐声搜索
|
0.99676
|
0.88385
|
0.44686
|
2.32747
|
0.99148
|
0.68242
|
0.37529
|
2.04919
|
0.71739
|
0.71842
|
0.41338
|
1.84919
|
70.623
|
5
|
IWO
|
入侵性杂草优化
|
0.95828
|
0.62227
|
0.27647
|
1.85703
|
0.70170
|
0.31972
|
0.26613
|
1.28755
|
0.57391
|
0.30527
|
0.33130
|
1.21048
|
48.250
|
6
|
ACOm
|
蚁群优化 M
|
0.34611
|
0.16683
|
0.15808
|
0.67103
|
0.86147
|
0.68980
|
0.64798
|
2.19925
|
0.71739
|
0.63947
|
0.05579
|
1.41265
|
47.387
|
7
|
MEC
|
心智进化计算
|
0.99270
|
0.47345
|
0.21148
|
1.67763
|
0.60244
|
0.28046
|
0.21324
|
1.09615
|
0.66957
|
0.30000
|
0.26045
|
1.23002
|
44.049
|
8
|
SDOm
|
螺旋动力学优化 M
|
0.69840
|
0.52988
|
0.33168
|
1.55996
|
0.59818
|
0.38766
|
0.37600
|
1.36183
|
0.35653
|
0.15262
|
0.25842
|
0.76758
|
40.289
|
9
|
NMm
|
Nelder-Mead 方法 M
|
0.88433
|
0.48306
|
0.45945
|
1.82685
|
0.46155
|
0.24379
|
0.21903
|
0.92437
|
0.46088
|
0.25658
|
0.16810
|
0.88555
|
39.660
|
10
|
COAm
|
布谷鸟优化算法 M
|
0.92400
|
0.43407
|
0.24120
|
1.59927
|
0.57881
|
0.23477
|
0.13842
|
0.95200
|
0.52174
|
0.24079
|
0.17001
|
0.93254
|
37.830
|
11
|
FAm
|
萤火虫算法 M
|
0.59825
|
0.31520
|
0.15893
|
1.07239
|
0.50637
|
0.29178
|
0.41704
|
1.21519
|
0.24783
|
0.20526
|
0.35090
|
0.80398
|
33.139
|
12
|
ABC
|
人工蜂群
|
0.78170
|
0.30347
|
0.19313
|
1.27829
|
0.53379
|
0.14799
|
0.11177
|
0.79355
|
0.40435
|
0.19474
|
0.13859
|
0.73768
|
29.766
|
13
|
BA
|
蝙蝠算法
|
0.40526
|
0.59145
|
0.78330
|
1.78002
|
0.20664
|
0.12056
|
0.21769
|
0.54488
|
0.21305
|
0.07632
|
0.17288
|
0.46225
|
29.499
|
14
|
CSS
|
收费系统搜索
|
0.56605
|
0.68683
|
1.00000
|
2.25289
|
0.13961
|
0.01853
|
0.13638
|
0.29452
|
0.07392
|
0.00000
|
0.03465
|
0.10856
|
27.930
|
15
|
GSA
|
重力搜索算法
|
0.70167
|
0.41944
|
0.00000
|
1.12111
|
0.31390
|
0.25120
|
0.27812
|
0.84322
|
0.42609
|
0.25525
|
0.00000
|
0.68134
|
27.807
|
16
|
BFO
|
细菌觅食优化
|
0.67203
|
0.28721
|
0.10957
|
1.06881
|
0.39364
|
0.18364
|
0.17298
|
0.75026
|
0.37392
|
0.24211
|
0.18841
|
0.80444
|
27.542
|
17
|
EM
|
类电磁算法
|
0.12235
|
0.42928
|
0.92752
|
1.47915
|
0.00000
|
0.02413
|
0.29215
|
0.31628
|
0.00000
|
0.00527
|
0.10872
|
0.11399
|
19.002
|
18
|
SFL
|
蛙跳
|
0.40072
|
0.22021
|
0.24624
|
0.86717
|
0.19981
|
0.02861
|
0.02221
|
0.25063
|
0.19565
|
0.04474
|
0.06607
|
0.30646
|
13.200
|
19
|
MA
|
猴子算法
|
0.33192
|
0.31029
|
0.13582
|
0.77804
|
0.09927
|
0.05443
|
0.07482
|
0.22852
|
0.15652
|
0.03553
|
0.10669
|
0.29874
|
11.777
|
20
|
FSS
|
鱼群搜索
|
0.46812
|
0.23502
|
0.10483
|
0.80798
|
0.12730
|
0.03458
|
0.05458
|
0.21647
|
0.12175
|
0.03947
|
0.08244
|
0.24366
|
11.332
|
21
|
IWDm
|
智能水滴 M
|
0.26459
|
0.13013
|
0.07500
|
0.46972
|
0.28358
|
0.05445
|
0.05112
|
0.38916
|
0.22609
|
0.05659
|
0.05054
|
0.33322
|
10.423
|
22
|
PSO
|
粒子群优化
|
0.20449
|
0.07607
|
0.06641
|
0.34696
|
0.18734
|
0.07233
|
0.18207
|
0.44175
|
0.16956
|
0.04737
|
0.01947
|
0.23641
|
8.426
|
23
|
RND
|
随机
|
0.16826
|
0.09038
|
0.07438
|
0.33302
|
0.13381
|
0.03318
|
0.03949
|
0.20648
|
0.12175
|
0.03290
|
0.04898
|
0.20363
|
5.054
|
24
|
GWO
|
灰狼优化器
|
0.00000
|
0.00000
|
0.02093
|
0.02093
|
0.06514
|
0.00000
|
0.00000
|
0.06514
|
0.23478
|
0.05789
|
0.02545
|
0.31812
|
1.000
总结
Nelder-Mead 算法在当今重优化问题中用处不大，因为它需要在初始阶段计算单纯形每个顶点的适应度函数，这否定了它用于多维搜索空间的能力，故此不推荐使用该算法，尽管它的结果相对较好，及在评级表格中所处的位置。
SDS 算法已被从表格中删除，仅保留其修改版本。
图例 2. 算法的颜色渐变是根据相关测试
图例 3. 算法测试结果的直方图（标尺从 0 到 100，越多越好，
存档包含文章中应用的计算方法评级表格的脚本）。
改编的 Nelder-Mead（NMm）算法的优缺点：
优势：
- 少量外部参数。
- 在变量数量较少的平滑函数上取得良好的结果。
缺点：
- 复杂的实现。
- 由于需要预先计算所有单纯形顶点的适用度，因此难以与第三方应用程序一起使用。
- 运算速度低。
- 可伸缩性非常差。
- 结果高度分散。
- 有陷入局部极值的倾向。
请注意，优点和缺点与单纯形搜索的特定改编版本相关。由于结果太弱，因此在表格中包括常规 NM 版本没有意义。
本文附有一个存档，其中包含前几篇文章中讲述的算法代码的当前更新版本。文章作者不对规范算法讲述的绝对准确性负责。对其中进行了多处修改，从而提升搜索能力。文章中呈现的结论和论断是基于实验的结果。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/13805
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