循环孤雌生殖算法（CPA）

内容





概述

受自然现象启发的优化算法仍在解决复杂优化问题中扮演重要角色。其中基于社会性昆虫（如蚂蚁、蜜蜂、蚜虫）行为的算法尤为引人关注。此前我们已讨论过ACOm与ABHA等类似算法，本文则提出循环孤雌生殖算法（CPA），它模拟蚜虫独特的生殖策略。

蚜虫因兼具无性（孤雌生殖）与有性生殖而表现出惊人适应性。当环境良好时，以孤雌生殖快速扩增种群。当环境恶化时，会转为有性生殖，促进遗传多样性以提高存活机会。

CPA 在数学上模拟这些生物机制，平衡对已发现解的利用（孤雌生殖）与对搜索空间新区域的探索（有性生殖）。该算法还模仿蚜虫的社会行为，在群体内组织决策并实施群体间迁移机制，实现信息交换。

上述特性使 CPA 在需要平衡局部与全局搜索的多维优化问题中尤为高效。本文将详细探讨其原理、数学模型及实际应用。该算法由Ali Kaveh与Zolghadr提出。于2019年首次发表。





算法实现

想象您在花园中观察蚜虫群体。这些微小生物使用两种生殖方式，对环境适应极为有效。CPA正是模拟这种行为以解决复杂优化问题。其如何工作？在初始阶段创建若干群体（集群），每个群体包含“雌”与“雄”个体。

第一种方式是“自体复制”，通过最优解产生自身副本并附带微小的修改。



第二种方式是“配对繁殖”，通过两个不同解组合生成新解。



算法提供两种生成新解的方式：

有时，某群体的最优解会“迁飞”至另一群体。算法持续评估哪些解最优，保存最优发现，并在搜索过程中结合成功选项。目的是最终找到最优点。其关键在于平衡利用已发现的优良解与搜索全新选项，正如蚜虫对环境变化的适应。

图例1. CPA算法操作结构、基础方程

让我们来看一下CPA算法的可视化表示，图中主要元素包括群体，粉色方块表示雌性个体（解），蓝色方块表示雄性个体（解），虚线表示群体间的飞行路径。该图展示了群体的结构、繁殖机制、群体间的飞行以及群体内个体的相互作用。这将通过与蚜虫真实行为的可视化类比，帮助更好地理解该算法的原理。

图例2. CPA算法中的蚜虫群体及其相互作用

现在我们已经对算法描述有了更深入地了解，让我们继续编写伪代码：

初始化：

创建包含Na个个体的种群

将种群划分为Nc个群体 在每个群体中：

确定雌性个体的数量（Fr * Nm）

确定雄性个体的数量（其余个体）



设置初始参数：

alpha1（孤雌生殖比例）

alpha2（交配比例）

Pf（飞行概率）



主循环（针对每个时期）：

在每个群体中：

针对雌性个体：



通过孤雌生殖更新位置：

新位置 = 当前位置 + alpha1 * k * N(0,1) * （最大范围 - 最小范围）

其中，k = （总时期数 - 当前时期数）/ 总时期数

N(0,1)——正态分布



针对雄性个体：

从同一群体中随机选择一个雌性个体

通过配对更新位置：

新位置 = 当前位置 + alpha2 * 随机数[0,1] * （雌性个体位置 - 当前位置）



位置修订：

更新找到的最优解

保存当前位置

根据目标函数值对每个群体中的个体进行排序



迁移（根据Pf概率）：

随机选择两个群体

比较它们的最优解

将最优解移动到最差的群体中

重新对群体中的个体进行排序

一切准备就绪，可以编写算法代码了，继续。让我们编写继承自C_AO类的C_AO_CPA类。该类实现了整个算法，以下是其组件的简要描述：

C_AO_CPA构造函数：

设置参数，如种群大小、群体数量、雌性比例、飞行概率以及孤雌生殖和交配的缩放因子。

预留一个参数数组并给其赋值。

SetParams方法从“params”数组中设置参数值，并将它们转换为适当的类型。

Init、Moving和Revision方法：

Init用于使用指定的范围和时期数初始化算法。

Moving和Revision方法实现了算法内部的移动和修订逻辑。

类成员由存储算法参数的变量定义，如群体数量、雌雄比例以及控制过程的参数。

私有成员包括跟踪当前时期、群体成员数量以及临时智能体数组的变量。

class C_AO_CPA : public C_AO { public : C_AO_CPA ( void ) { ao_name = "CPA" ; ao_desc = "Cyclic Parthenogenesis Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16877" ; popSize = 50 ; Nc = 10 ; Fr = 0.2 ; Pf = 0.9 ; alpha1 = 0.3 ; alpha2 = 0.9 ; ArrayResize ( params , 6 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "Nc" ; params [ 1 ].val = Nc; params [ 2 ].name = "Fr" ; params [ 2 ].val = Fr; params [ 3 ].name = "Pf" ; params [ 3 ].val = Pf; params [ 4 ].name = "alpha1_init" ; params [ 4 ].val = alpha1; params [ 5 ].name = "alpha2_init" ; params [ 5 ].val = alpha2; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; Nc = ( int ) params [ 1 ].val; Fr = params [ 2 ].val; Pf = params [ 3 ].val; alpha1 = params [ 4 ].val; alpha2 = params [ 5 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int Nc; double Fr; double Pf; private : int epochs; int epochNow; int Nm; double alpha1; double alpha2; int fNumber; int mNumber; S_AO_Agent aT []; void SortFromTo (S_AO_Agent &p [], S_AO_Agent &pTemp [], int from , int count); };

实现C_AO_CPA类的Init方法，其功能如下：

方法参数：

rangeMinP、rangeMaxP、rangeStepP——分别定义搜索范围的最小值、最大值以及搜索步长的数组。

epochsP——迭代次数（默认值为 0）。

该方法首先调用StandardInit方法，使用传入的范围进行标准初始化。若初始化失败，该方法会返回"false"。

设置总迭代数和当前迭代数（epochNow）。

根据种群大小和群体数量计算群体中的成员数量（Nm）。

确定群体中的雌性个体数量（fNumber），确保其不小于1。通过总成员数与雌性个体数的差值计算雄性个体数量（mNumber）。

预留“aT”数组以存储临时群体智能体。

如果初始化成功，该方法返回“true”。

此方法为算法的运行设置参数和结构，确保在算法开始执行前进行正确的初始化。

bool C_AO_CPA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; epochs = epochsP; epochNow = 0 ; Nm = popSize / Nc; fNumber = int (Nm * Fr); if (fNumber < 1 ) fNumber = 1 ; mNumber = Nm - fNumber; ArrayResize (aT, Nm); return true ; }

C_AO_CPA类的Moving方法会根据特定规则和随机因素，在解空间中移动智能体，调整其坐标。让我们逐步了解一下：

迭代数递增。该方法首先将当前迭代数（epochNow）递增，这表示优化或进化过程又前进了一步。

第一阶段（如果无需修订） ——如果“revision”字段设置为“false”，则对种群（popSize）中的每个智能体的坐标进行初始化：

每个智能体（a[i]）使用RNDfromCI函数在各个维度（coords）上获取新坐标，该函数会在给定范围[rangeMin[c], rangeMax[c]]内生成随机值。

然后，使用SeInDiSp函数对坐标进行修改，该函数会根据离散化步长（rangeStep[c]）对值进行校正。

将“revision”标识设置为“true”，之后方法终止。

计算变量k，即剩余时期数与总时期数的比值。这样，随着优化接近完成，智能体的移动范围会逐渐缩小。

遍历群体（col）和雌性代理数量（fNumber），根据群体中前fNumber个智能体之前的坐标（cP），加上使用正态分布生成的随机值，来更新这些智能体的坐标。该值在rangeMin和rangeMax之间进行缩放。

对于剩余的智能体（从fNumber到Nm的m），也更新其坐标，但这次是根据同一群体中某个最优智能体而随机选择的坐标。在考虑alpha2参数的情况下，向每个智能体的坐标添加随机值。

该方法的总体目标是根据智能体之前的坐标，在解空间中移动智能体，并为区域探索注入随机性元素，以提高找到全局最优解的可能性。

alpha1和alpha2等参数有助于控制适应程度和随机性。

——如果“revision”设置为“true”，则根据智能体之前的坐标和一些随机成分来调整坐标：

因此，在优化算法的上下文中，Moving方法对于让智能体在解空间中移动至关重要，它同时考虑了智能体自身的先前位置和其他智能体的位置。

void C_AO_CPA::Moving () { epochNow++; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double k = (epochs - epochNow)/( double )epochs; int ind = 0 ; int indF = 0 ; for ( int col = 0 ; col < Nc; col++) { for ( int f = 0 ; f < fNumber; f++) { ind = col * Nm + f; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [ind].c [c] = a [ind].cP [c] + alpha1 * k * u.GaussDistribution ( 0.0 , - 1.0 , 1.0 , 8 ) * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); } } for ( int m = fNumber; m < Nm; m++) { ind = col * Nm + m; indF = u.RNDintInRange (ind, col * Nm + fNumber - 1 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [ind].c [c] = a [ind].cP [c] + alpha2 * u.RNDprobab () * (a [indF].cP [c] - a [ind].cP [c]); } } } }

C_AO_CPA类的Revision方法负责根据智能体的f函数值更新种群中智能体的状态。让我们来详细了解一下：

初始化——该方法首先将“ind”变量初始化为“-1”，该变量将用于存储f函数值最佳的智能体的索引。

寻找最佳智能体——在第一个“for”循环中，遍历种群（popSize）中的所有智能体，如果当前智能体（a[i].f）的f函数值大于当前的最优fB值，则：

用a[i].f更新fB。

将最优智能体的索引存储在“ind”变量中。

循环完成后，如果找到了f函数值更优的智能体（ind != -1），则将其坐标（c）复制到cB数组中。

复制当前坐标。第二个“for”循环将每个智能体的当前坐标（c）复制到其先前的坐标（cP）中。这样，就可以保存智能体的先前状态，以便进一步分析。

对智能体进行排序。第三个“for”循环遍历所有群体（Nc），并对每个群体调用SortFromTo方法，该方法根据代理的f函数值对群体内的代理进行排序。排序索引计算为（ind = col * Nm）。

概率性更新。该方法检查由u.RNDprobab()函数生成的随机值是否小于阈值Pf：

如果满足条件，则选择两个不同的随机群体索引（indCol_1和indCol_2）。

比较这两个群体中智能体的f函数值。如果第一个群体中的函数值小于第二个群体中的函数值，则交换这两个索引。

然后，将第一个群体中第一个智能体的坐标复制到第二个群体中最后一个智能体的坐标。

之后，再次调用SortFromTo以更新第二个群体中智能体的顺序。

总体逻辑：

Revision方法用于更新智能体的状态，存储有关最优智能体的信息，并提供群体之间交换信息的能力。

void C_AO_CPA::Revision () { int ind = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ind = i; } } if (ind != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [ind].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } for ( int col = 0 ; col < Nc; col++) { ind = col * Nm; SortFromTo (a, aT, ind, Nm); } if (u.RNDprobab () < Pf) { int indCol_1 = 0 ; int indCol_2 = 0 ; indCol_1 = u.RNDminusOne (Nc); do indCol_2 = u.RNDminusOne (Nc); while (indCol_1 == indCol_2); if (a [indCol_1 * Nm].f < a [indCol_2 * Nm].f) { int temp = indCol_1; indCol_1 = indCol_2; indCol_2 = temp; } ArrayCopy (a [indCol_2 * Nm + Nm - 1 ].cP, a [indCol_1 * Nm].cP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); SortFromTo (a, aT, indCol_2 * Nm, Nm); } }

C_AO_CPA类的SortFromTo方法旨在根据代理的f函数值对代理数组进行排序。让我们来详细了解一下：

变量初始化：

该方法接受三个参数：代理数组p、临时数组pTemp、“from”排序起始索引以及用于排序的元素数量“count”。

变量cnt、t0和t1用于跟踪交换次数并临时存储值。

创建数组ind和val，分别用于存储f适应度函数的索引和值。

填充索引和值数组。在第一个“for”循环中，填充ind和val数组：

ind[i]获取源数组中从“from”开始的智能体索引。

val[i]获取相应智能体的f函数值。

排序。只要存在交换（即cnt > 0），就会执行主“while”循环。内部“for”循环遍历val数组并比较相邻值：

如果当前值小于下一个值（val[i] < val[i + 1]），则交换ind数组中的索引和val数组中的值。

cnt计数器递增，以表示发生了交换。

此过程持续进行，直到完成一次没有交换的迭代。

复制排序后的值：

排序完成后，第一个“for”循环将排序后的智能体从临时数组pTemp复制回原始数组p，从“from”索引开始。

第二个“for”循环更新原始数组p，用排序后的值替换它。

void C_AO_CPA::SortFromTo (S_AO_Agent &p [], S_AO_Agent &pTemp [], int from , int count) { int cnt = 1 ; int t0 = 0 ; double t1 = 0.0 ; int ind []; double val []; ArrayResize (ind, count); ArrayResize (val, count); for ( int i = 0 ; i < count; i++) { ind [i] = i + from ; val [i] = p [i + from ].f; } while (cnt > 0 ) { cnt = 0 ; for ( int i = 0 ; i < count - 1 ; i++) { if (val [i] < val [i + 1 ]) { t0 = ind [i + 1 ]; ind [i + 1 ] = ind [i]; ind [i] = t0; t1 = val [i + 1 ]; val [i + 1 ] = val [i]; val [i] = t1; cnt++; } } } for ( int i = 0 ; i < count; i++) pTemp [i] = p [ind [i]]; for ( int i = from ; i < from + count; i++) p [i] = pTemp [i - from ]; }

在编写并深入分析算法代码之后，我们将转向CPA算法的测试结果。





测试结果

在实现该算法有趣且独特的逻辑时，我甚至都没想过它无法在排名表中名列前茅，而在仔细审视CPA算法的测试结果时，我感到有些失望。根据测试结果，该算法最多达到最大可能结果的 34.76%。

CPA|Cyclic Parthenogenesis Algorithm|50.0|10.0|0.2|0.9|0.3|0.9|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7166412833856777

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4001377868508138

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25502012607456315

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6217765628284961

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3365148812759322

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.192638189788532

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.34307692307692306

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.16769230769230772

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09455384615384692

=============================

总分：3.12805 (34.76%)

该图展示了算法中虚拟蚜虫在搜索空间内的典型移动特征。对于高维问题而言，这一点尤为明显；甚至用肉眼就能分辨出各个群体以及群体内虚拟生物的移动情况。

CPA在Hilly测试函数上

CPA在Forest测试函数上

CPA在Megacity测试函数上

测试结束后，CPA算法在排名表中位列第44名，跻身45种最优群体优化算法之列。









总结

基于CPA算法实现与测试工作，我们得以做出一些有趣的观察并得出相应的结论。该算法是一种基于蚜虫行为的群体优化方法，尽管这一想法本身看似颇具潜力，但测试结果表明，与其他群体优化算法相比，其性能相对较低。

该算法的主要思路是采用两种繁殖方式（有性繁殖和无性繁殖），并将种群划分为多个群体，群体间存在迁移的可能性。这里的生物学隐喻相当巧妙：蚜虫实际上既采用孤雌生殖（无性繁殖）又采用有性生殖，以适应环境条件。然而，这些概念在数学层面的实现效果却并不尽如人意。

该算法的弊端体现在多个方面。首先，将种群中的个体划分为雌性和雄性，并不能提供足够多样化的解决方案以及高质量的解。其次，划分群体虽然旨在促进对搜索空间不同区域的探索，但在实践中，却常常导致过早收敛至局部最优解。本应抵消这一影响的群体间迁移机制，其效率却很低。

调整算法参数也并非易事。诸如群体规模（Nm）、雌性比例（Fr）、迁移概率（Pf）以及缩放因子（alpha1、alpha2）等参数，均会显著影响算法的性能，而找到它们的最优值十分困难。尝试通过引入自适应参数来改进算法，虽取得了一些进展，但并未显著提升其效率。这表明，问题可能更加基本，与算法本身的结构有关。

然而，研究该算法在多个方面仍颇具价值。首先，它为分析和实现生物启发式算法提供了宝贵的经验。其次，调试和优化过程有助于我们更深入地理解在元启发式算法中，搜索空间探索与已发现解的利用之间保持平衡的重要性。第三，这是一个很好的例证，说明完美的生物学行为，并不总能转化为有效的优化算法。

总之，值得注意的是，即便是最不成功的算法，也能通过提供可应用于开发更高效方法的新思路和新途径，为元启发式优化领域的发展做出贡献。尽管CPA算法存在局限性，但它展示了一种在不同解搜索策略之间实现平衡的有趣方法，并可作为该方向进一步研究的起点。

图例3. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例4. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）

CPA的优缺点：

优点：

这是个有趣的理念。

实现起来相当简单。 在大规模问题中表现优异。



缺点：

许多外部参数。 低速和低收敛精度。



文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。

文中所用的程序