风险管理（第三部分）：构建风险管理主类
- 概述
- 风险管理设计与规划
- 常量、枚举和结构体的定义
- 风险管理关键变量的声明
- 创建构造函数、析构函数和初始化方法
- 损益赋值方法
- 根据单笔交易风险计算手数和止损位
- 用于检索亏损、利润和风险值的函数
- 新一天和新一周的规划事件
- 结论
概述
我们继续我们的系列文章，我们在其中开发了一个风险管理系统。在上一篇文章中，我们运用第一部分学到的概念创建了界面。现在，在本系列的第三部分中，我们将重点完善风险管理类的核心结构。
在本文中，我们将创建一个类，允许我们为亏损和利润赋值，为利润计算和跟踪奠定基础。这是朝着建立一个稳健和功能强大的风险管理系统迈出的关键一步。
以下框架概述了我们系统中设计和规划风险管理的结构化计划：
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定义、结构和枚举
第一步是定义所需的结构和枚举。这些对于存储关键信息（如累计亏损和利润）以及促进系统内的数据处理至关重要。
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创建 CRiskManagement 类
接下来，我们将开发负责风险管理的主类 CRiskManagement。这个中心类将整合所有与风险控制相关的计算和流程，确保有组织和高效的实现。
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基本函数：值的赋值和检索
然后我们将实现赋值和检索函数，使我们能够更新和查询损益。在这个阶段，我们还将定义类构造函数和析构函数，以便正确管理内存和数据初始化。
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事件驱动函数
最后，我们将开发在关键时刻触发的函数，例如新的一天或一周的开始。这些函数将有助于重新计算利润、调整风险和重新初始化某些时期的累积变量，确保随着时间的推移进行适当的绩效跟踪。
有了这项计划，我们将从头开始建设。
常量、枚举和结构体的定义
在实现代码之前，我们将把所有风险管理逻辑组织到一个名为 Risk_Management.mqh 的单独文件中（我们创建的基础文件）。这使代码更加结构化和模块化。
遵循我们的风险管理框架，第一步是定义所需的结构、枚举和常量。这些元素对于多种函数至关重要，尤其是那些负责计算和控制每日、每周或单笔交易最大亏损等数值的函数。
常量定义（#define）
为了便于风险管理和提高代码可读性，我们将定义几个关键常数：
1.NOT_MAGIC_NUMBER
该常量将用作类构造函数中的初始化值。其目的是表明不会使用特定的幻数；相反，风险管理将适用于所有交易，而不限制于特定的标识符。在真实交易环境中对整个账户实施风险管理时，这非常有用。
#define NOT_MAGIC_NUMBER 0 //Not Magic Number
2.平仓标志
为了使平仓函数更加动态，我们将使用标志而不是创建多个单独的函数来关闭盈利、亏损或两者兼有的交易。这些标志可以简化代码并提高代码的重用性。
#define FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT 2 //Flag indicating to close only operations with profit #define FLAG_CLOSE_ALL_LOSS 4 //Flag indicating to close only operations without profit
枚举1.计算方法：固定金额或百分比
我们需要一个枚举来确定该策略中最大损失和利润的计算方法。主要有两种方法：
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固定的（资金）：用户设定一个具体的金额来定义最大亏损或盈利。无论账户余额如何，该值保持不变。
- 示例：系统运行期间，每日最大亏损金额将保持在 1000 美元不变。
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动态的（百分比）：用户可以选择一个百分比，该百分比应用于账户中的参考参数，例如余额或净值，而不是一个固定值。
- 示例：如果限额为余额的 2%，则最大亏损会随账户余额而变化。如果余额增加，亏损限额也相应增加；如果余额减少，限额也相应减少。
这在代码中用以下枚举表示。
enum ENUM_RISK_CALCULATION_MODE //enumeration to define the types of calculation of the value of maximum profits and losses { money, //Money percentage //Percentage % };
2.百分比应用：风险计算的参考参数
如果计算方法是基于百分比的，我们必须定义该百分比将应用于哪个账户值。我们考虑以下四个主要选项：
- 余额 - 应用于账户总余额。
- 净利润 - 基于账户创建以来的累计利润。
- 可用保证金 - 根据可用于开设新交易的资金计算得出。
- 净额 - 代表根据未平仓头寸的盈亏进行调整后的余额。
enum ENUM_APPLIED_PERCENTAGES //enumeration to define the value to which the percentages will be applied { Balance, //Balance ganancianeta,//Net profit free_margin, //Free margin equity //Equity };
3.风险管理类型：个人账户或自营公司（FTMO）
如前几章所述，该系统既可应用于个人账户，也可应用于自营公司，特别是 FTMO。FTMO 采用更动态的方法来计算每日最大亏损。
稍后，在分析结构时，我们将详细解释 FTMO 如何处理此计算。目前，我们将创建一个枚举，允许用户选择风险管理的账户类型。
enum ENUM_MODE_RISK_MANAGEMENT //enumeration to define the type of risk management { propfirm_ftmo, //Prop Firm FTMO personal_account // Personal Account };
4.选择手数类型
并非所有交易者都喜欢使用动态手数进行交易。我们将允许用户选择手数类型。这种选择不会影响风险管理类的核心逻辑，但对于开发 EA 来说很重要，因为用户应该能够使用固定手数或动态手数进行交易。
我们将创建以下枚举：
enum ENUM_LOTE_TYPE //lot type { Dinamico,//Dynamic Fijo//Fixed };
开仓时，手数选择可以按以下方式设置：
trade.Sell( (Lote_Type == Dinamico ? risk.GetLote(ORDER_TYPE_SELL,GET_LOT_BY_ONLY_RISK_PER_OPERATION) : lote), _Symbol,tick.bid,sl,tp,"EA Sell");
在这段代码中，如果用户选择动态手数（Dinamico），GetLote 函数将根据每笔交易的风险计算手数大小。如果用户选择固定手数（Fijo），EA 将使用分配给手数变量（lote）的默认值。
稍后，我们将创建 GetLot 函数来正确获取动态手数。
5.动态手数计算方法
如果用户选择动态手数，我们需要定义其大小的计算方式。我们将创建一个枚举来指定计算是仅基于每次交易的风险，还是根据止损进行调整。
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仅基于每笔交易风险的计算：
手数大小完全根据单笔交易的风险百分比来确定。在这种情况下，无需指定止损的具体值。
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基于风险和止损的计算
手数大小是根据每笔交易的风险计算的，并根据止损进行调整。这一点很重要，因为如果您在不考虑止损的情况下设定固定的风险百分比，您可能会收到不合适的交易手数。
示例：
假设我们想冒险投入 1000 美元账户中的 1%，这相当于最大风险为 10 美元。我们的策略在 EUR/USD（5 位小数经纪商）上采用 1:2 的风险回报比和 100 点止损，简单的计算可能会得出很多 0.02 的结果。
- 如果交易触发止损，实际损失将是 2 美元而不是 10 美元。
- 如果交易触发止盈，实际收益将为 4 美元而不是 20 美元。
为了解决这个问题，我们调整手数，使得在给定止损的情况下，最大亏损恰好为账户的 1%。这样可以确保，如果交易达到 1:2 的止盈比例，则利润为 2%。
GetIdealLot 函数（在前一篇文章中介绍过）会自动调整手数。
void GetIdealLot(double& nlot, double glot, double max_risk_per_operation, double& new_risk_per_operation, long StopLoss)
它会调整交易手数，使每次交易的风险保持在规定的限度内。为了表示这两种计算方法，我们定义以下枚举：
enum ENUM_GET_LOT { GET_LOT_BY_ONLY_RISK_PER_OPERATION, //Obtain the lot for the risk per operation GET_LOT_BY_STOPLOSS_AND_RISK_PER_OPERATION //Obtain and adjust the lot through the risk per operation and stop loss respectively. };
结构：
结构在我们的风险管理体系中发挥着关键作用。如前所述，亏损和利润的计算方式可以是直接计算（固定金额）或动态计算（百分比）的。如果采用百分比法，则以账户中的参考值为准。
我们将创建一个包含所有必要信息的结构，用于定义亏损或盈利。
- value - 表示亏损或盈利金额。
- assigned_percentage - 如果计算是动态的，则表示分配的百分比。
- mode_calculation_risk - 定义每笔交易的风险计算方法（直接或动态）。
- percentage_applied_to - 枚举，指定在使用动态方法时，百分比适用于哪个帐户指标。
这在代码中表示为：
struct Loss_Profit { double value; //value double assigned_percentage; //percentage to apply ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_calculation_risk; //risk calculation method ENUM_APPLIED_PERCENTAGES percentage_applied_to; //percentage applied to };
使用这种结构，我们可以确定以下几种盈亏方案：
|名称
|描述
|重置
|每日最大亏损 (MDL)
|单日允许的最大亏损。
|每日重置为 0。
|最大亏损（ML）
|账户在其存续期间可能达到的最大总亏损。
|不重置。
|单笔交易最大亏损 (GMLPO)
|与用户定义的单笔交易风险类似；用于估计合适的交易手数。
|每次交易平仓或新一天开始时重新计算。
|每周最大亏损 (MWL)
|一周内允许的最大亏损。这是可选的，因为对于自营公司来说并非必需。
|每周重置。
|单笔交易净最大亏损 (NMLPO)
|仅在调用根据每笔交易风险和止损计算手数的函数时生成。
|每次调用基于风险和止损的手数检索函数时都会重新计算。
|每日最高利润
|机器人或账户一天内可获得的最大利润。
|每日重置。
FTMO 中每日最大亏损的特点
当将此风险管理系统应用于普通账户和自营公司（如 FTMO）时，会出现一些关键差异。在 FTMO 中，每日最大亏损额是动态变化的，因为如果在一天内产生盈利，亏损额可能会增加。
例如，在初始账户余额为 20 万美元的 FTMO 挑战赛中，每日最大损失限额为 1 万美元。如果您在已平仓交易中损失了 8000 美元，那么您当天的账户损失不得超过 2000 美元。你的未平仓浮动亏损额也不能超过 -2000 美元。该限额包含佣金和库存费费用。
反之亦然，如果你一天盈利 5000 美元，那么你可以承受损失 15000 美元，但不能损失更多。再次提醒，您的每日最大亏损额也包括您未平仓的交易。例如，如果你在一天内平仓亏损了 6000 美元，然后你又开了一笔新交易，这笔交易一开始亏损了大约 5700 美元，但最终却盈利了，很遗憾，已经太晚了。一瞬间，你的当日权益损失为 -11700 美元，超过了允许的 10000 美元损失。
正如 FTMO 的指导方针中直接指出的那样，每日最大亏损额会根据当天获得的盈利情况而有所不同。
例如，如果一天开始时您允许的最大亏损为 10000 美元，而您当天获得了利润，则该利润将添加到最初的 10000 美元中，从而增加您的允许亏损范围。因此，随着利润的积累，您可以承担的风险金额也会相应调整。
风险管理关键变量的声明
在本节中，我们将定义 CRiskManagement 类，该类负责管理交易风险。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CRisk Management | //+------------------------------------------------------------------+ class CRiskManagemet final
包含库
在定义类之前，我们将引入 CTrade.mqh 库，以便能够管理交易，例如平仓：
#include <Trade/Trade.mqh>
1.指向 CTrade 的指针
第一个变量是指向 CTrade 类的指针，这将允许我们与未平仓头寸进行交互：
private: //--- CTrade class pointer to be able to work with open positions CTrade *trade;
2.关键变量
我们定义了三个主要变量：
- account_profit（double）- 存储自1971.01.01以来的账户净利润（datetime 类型的最小日期）；
- 止损（long）- 维持用于计算手数大小的止损点数水平；
- batch（double）- 存储上次计算手数的内部变量。
代码:
//-- Main variables double account_profit; long StopLoss; double lote;
3.通用变量
- magic_number（ulong）- 存储用于管理与给定交易集相关的风险的幻数。它也可以等于 0，这样就可以用于个人账户。
- mode_risk_management (ENUM_MODE_RISK_MANAGEMENT) - 定义将要应用的风险管理类型：适用于普通账户或自营公司（例如 FTMO）。
代码:
//--- General variables ENUM_MODE_RISK_MANAGEMENT mode_risk_managemet; ulong magic_number;
4.自营公司账户的具体变量（FTMO）
在自营会计公司账户中，风险管理规则适用于期初余额，而不是期末余额。例如，每日最大损失和最大总损失通常按期初余额的百分比计算（通常为 10%）。
为了实现这一功能，我们将添加一个变量来存储初始余额，该变量需要用户手动设置：
//--- Variables to work with anchoring tests double account_balance_propfirm;
5.下一笔交易预期最大亏损变量（NMLPO）
该变量将存储下一次交易的预计最大亏损。虽然不是强制性的，但可以用来预测如果机器人仓位达到止损水平将会亏损多少。
它只会通过 GetLote() 调用进行计算。
//--- Variables to store the values of the maximum losses double nmlpo;
6.损益管理变量
先前定义的 Loss_Profit 结构将用于存储损失金额、计算方法以及百分比的应用方式。
让我们定义五个关键变量：
//--- variables that store percentages and enumeration, which will be used for the subsequent calculation of losses
Loss_Profit mdl, mwl, ml, gmlpo, mdp;
其中：
- mdl - 每日最大亏损；
- mwl - 每周最大亏损；
- ml - 最大总亏损；
- gmlpo - 每笔交易的最大亏损；
- mdp - 每日最大利润。
7.用于利润的变量（日利润、周利润和总利润）
为了监控机器人/ EA 交易的绩效，我们将添加变量来存储盈利数据，以便在达到亏损限额或采取安全措施时发出警报。
我们需要：
- 利润计算所依据的参考时间
- 用于存储利润的变量。
代码:
//--- Variables to store the profit and the time from which they will be obtained double daily_profit, weekly_profit, gross_profit; datetime last_weekly_time, last_day_time, init_time;
其中：
- daily_profit - 当日获得的利润，
- weekly_profit - 一周内获得的利润，
- gross_profit - 自风险管理开始以来的总利润
- last_weekly_time - 用于计算每周利润的最后记录日期
- last_day_time - 用于计算每日利润的最后记录日期
- init_time - 风险管理的开始日期。
创建构造函数、析构函数和初始化方法
现在我们已经定义了关键变量，接下来我们将实现 CRiskManagement 类的主要函数。
构造函数
构造函数将负责初始化关键变量，例如幻数、风险管理模式和自有公司账户余额（如果适用）。
构造函数声明如下：
CRiskManagemet(ulong magic_number_ = NOT_MAGIC_NUMBER,ENUM_MODE_RISK_MANAGEMENT mode_risk_management_ = personal_account, double account_propfirm_balance=0);
在构造函数实现中，我们给变量赋值，初始化 CTrade 对象，并计算从 1972 年 1 月 1 日开始的账户净利润。我们还设置了适当的时间戳来跟踪利润。
CRiskManagemet::CRiskManagemet(ulong magic_number_ = NOT_MAGIC_NUMBER,ENUM_MODE_RISK_MANAGEMENT mode_risk_management_ = personal_account, double account_propfirm_balance =0) { if(magic_number_ == NOT_MAGIC_NUMBER) { Print("| Warning | No magic number has been chosen, taking into account all the magic numbers and the user's trades"); } //--- this.account_balance_propfirm = account_propfirm_balance ; trade = new CTrade(); this.account_profit = GetNetProfitSince(true,this.magic_number,D'1972.01.01 00:00'); this.magic_number = magic_number_; this.mode_risk_managemet = mode_risk_management_; //--- this.last_day_time = iTime(_Symbol,PERIOD_D1,0); this.last_weekly_time = iTime(_Symbol,PERIOD_W1,0); this.init_time =magic_number_ != NOT_MAGIC_NUMBER ? TimeCurrent() : D'1972.01.01 00:00'; }
请注意：如果用户未指定有效交易数量，则会显示警告，提示系统将考虑用户已开立的所有交易。
析构函数
当 CRiskManagement 实例被删除时，类析构函数将负责释放分配给 CTrade 对象的内存。
CRiskManagemet::~CRiskManagemet()
{
delete trade;
}
初始化方法
为了简化风险管理设置和更新，我们将创建一些特殊函数，使您能够：
- 设置止损位，
- 设置盈亏参数。
1.设置亏损结构值的函数
我们定义了一些方法，使我们能够为损益计算的关键变量赋值。
//--- Functions to assign values to variables for subsequent calculation of losses void SetPorcentages(double percentage_or_money_mdl, double percentage_or_money_mwl,double percentage_or_money_gmlpo, double percentage_or_money_ml, double percentage_or_money_mdp_); void SetEnums(ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mdl_, ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mwl_, ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_gmlpo_, ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_ml_, ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mdp_); void SetApplieds(ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mdl_, ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mwl_, ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_gmlpo_, ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_ml_, ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mdp_);
2.为亏损结构分配百分比
以下方法为相应的结构赋予百分比或金额值。
void CRiskManagemet::SetPorcentages(double percentage_or_money_mdl,double percentage_or_money_mwl,double percentage_or_money_gmlpo,double percentage_or_money_ml,double percentage_or_money_mdp_) { this.gmlpo.assigned_percentage = percentage_or_money_gmlpo; this.mdl.assigned_percentage = percentage_or_money_mdl; this.ml.assigned_percentage = percentage_or_money_ml; this.mdp.assigned_percentage = percentage_or_money_mdp_; this.mwl.assigned_percentage = percentage_or_money_mwl; }
3.风险计算模式初始化
该方法为每个结构设置计算模式。如果用户选择以金额为基础的计算模式，则直接分配相应的值。
void CRiskManagemet::SetEnums(ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mdl_,ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mwl_,ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_gmlpo_,ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_ml_,ENUM_RISK_CALCULATION_MODE mode_mdp_) { this.gmlpo.mode_calculation_risk = mode_gmlpo_; this.mdl.mode_calculation_risk = mode_mdl_; this.mdp.mode_calculation_risk = mode_mdp_; this.ml.mode_calculation_risk = mode_ml_; this.mwl.mode_calculation_risk = mode_mwl_; //-- If the money mode has been chosen, assign the variable that stores the money or percentage to the corresponding variables. this.gmlpo.value = this.gmlpo.mode_calculation_risk == money ? this.gmlpo.value : 0; this.mdp.value = this.mdp.mode_calculation_risk == money ? this.mdp.value : 0; this.mdl.value = this.mdl.mode_calculation_risk == money ? this.mdl.value : 0; this.ml.value = this.ml.mode_calculation_risk == money ? this.ml.value : 0; this.mwl.value = this.mwl.mode_calculation_risk == money ? this.mwl.value : 0; }
4.为帐户分配参数
此方法决定如何将配置的百分比应用于帐户。
void CRiskManagemet::SetApplieds(ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mdl_,ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mwl_,ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_gmlpo_,ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_ml_,ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied_mdp_) { this.gmlpo.percentage_applied_to = applied_gmlpo_; this.mdl.percentage_applied_to = applied_mdl_; this.mdp.percentage_applied_to = applied_mdp_; this.mwl.percentage_applied_to = applied_mwl_; this.ml.percentage_applied_to = applied_ml_; }
5.止损设置函数
为了设置止损，我们将使用两种简单的方法来为止损变量赋值：
- 方法 1：用户直接设置止损点数。
- 方法 2：用户定义止损点与入场点之间的距离，然后将其转换为点数（使用我们在文章第一部分中编写的函数）。
//--- Function to set the "StopLoss" variable, in points or distance inline void SetStopLoss(double dist_open_sl) { this.StopLoss = DistanceToPoint(dist_open_sl); } inline void SetStopLoss(long _sl_point_) { this.StopLoss = _sl_point_; }
损益赋值方法
在本节中，我们将开发在风险管理系统中为损益赋值所需的方法。
1.通用赋值函数
为了确保灵活和适应性的风险管理，我们将创建一个通用函数，根据应用于各种账户指标的百分比计算适当的值。
函数定义：
我们将使用的主要函数如下：
//--- General function to assign values to loss variables double GetValorWithApplied(const ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied,const double percentage_);
该函数将接受两个关键参数：
- applied - 定义百分比将应用于哪个账户指标（余额、可用保证金、净值等）。
- percentage_ - 要应用于所选指标的百分比。
double CRiskManagemet::GetValorWithApplied(const ENUM_APPLIED_PERCENTAGES applied,const double percentage_) { if(this.mode_risk_managemet == propfirm_ftmo && percentage_ != this.mdp.assigned_percentage && percentage_ != this.gmlpo.assigned_percentage) return this.account_balance_propfirm * (percentage_/100.0); switch(applied) { case Balance: return NormalizeDouble((percentage_/100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),2); case ganancianeta: { if(this.account_profit <= 0) { PrintFormat("The total profit of the account which is %+.2f is invalid or negative",this.account_profit); return 0; } else return NormalizeDouble((percentage_/100.0) * this.account_profit,2); } case free_margin: { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) <= 0) { PrintFormat("free margin of %+.2f is invalid",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)); return 0; } else return NormalizeDouble((percentage_/100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE),2); } case equity: return NormalizeDouble((percentage_/100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY),2); default: Print("Critical Error | It was not found that: ", EnumToString(applied), " be part of the allowed enumeration"); } return 0; }代码解释
- 自营公司账户：
- 如果账户属于自营公司（例如 FTMO），并且所应用的百分比不是指每日最大损失 (mdp.assigned_percentage) 或每次交易的最大损失 (gmlpo.assigned_percentage)，则计算基于自营公司的账户余额。
- 基于多种账户指标的计算：
- Balance - 占账户总余额的百分比。
- ganancianeta - 应用于账户净利润的百分比。如果利润为负数或零，则会显示错误信息。
- free_margin - 应用于可用保证金的百分比。如果可用保证金为负数，则该函数返回 0。
- equity - 应用于账户当前权益的百分比。
- 错误处理：
- 如果向应用的函数传递无效指标，该函数将打印错误消息并返回 0。
2.创建用于配置损益变量的函数
为了有效地管理损益，我们将创建一组函数，使我们能够以结构化的方式分配值。我们将总共定义六个函数：五个专门用于配置主要亏损参数，一个用于根据止损计算理想的手数大小。
1.赋值函数
盈亏值的确定方法基于以下逻辑：
- 如果计算方式为金额，则保留先前赋值。
- 如果计算不是以金额模式进行，则使用 GetValorWithApplied 函数根据指定的百分比和相应的应用程序参数来确定值。
- 如果指定的百分比为 0，则亏损被视为未使用，因此，其值被赋予 0。
2.赋值函数
以下函数针对每种亏损类型实现了上述逻辑：
//--- Functions to assign values to internal variables void SetMDL() {this.mdl.value = this.mdl.mode_calculation_risk == money ? this.mdl.value : (this.mdl.assigned_percentage > 0 ? GetValorWithApplied(this.mdl.percentage_applied_to,mdl.assigned_percentage) : 0); } void SetMWL() {this.mwl.value = this.mwl.mode_calculation_risk == money ? this.mwl.value : (this.mwl.assigned_percentage > 0 ? GetValorWithApplied(this.mwl.percentage_applied_to,mwl.assigned_percentage) : 0); } void SetML() {this.ml.value = this.ml.mode_calculation_risk == money ? this.ml.value : (this.ml.assigned_percentage > 0 ? GetValorWithApplied(this.ml.percentage_applied_to,ml.assigned_percentage): 0); } void SetGMLPO() {this.gmlpo.value = this.gmlpo.mode_calculation_risk == money ? this.gmlpo.value : (this.gmlpo.assigned_percentage > 0 ? GetValorWithApplied(this.gmlpo.percentage_applied_to,gmlpo.assigned_percentage) : 0); } void SetMDP() {this.mdp.value = this.mdp.mode_calculation_risk == money ? this.mdp.value : (this.mdp.assigned_percentage > 0 ? GetValorWithApplied(this.mdp.percentage_applied_to,mdp.assigned_percentage) : 0); } void SetNMPLO(double& TLB_new, double tlb) { GetIdealLot(TLB_new,tlb,this.gmlpo.value,this.nmlpo,this.StopLoss); }
根据单笔交易风险计算手数和止损位
在本节中，我们将实现两个基本函数，以准确计算手数和止损，确保每笔交易都符合我们愿意承担的风险水平。
1.计算手数大小的函数
为了计算手数大小，我们将使用第一篇文章中开发的函数，以确保手数符合我们预定义的风险规则。
用于获取合适手数大小的函数是：
//--- Get the lot double GetLote(const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const ENUM_GET_LOT mode_get_lot);其参数：
- order_type - 指定订单类型（买入、卖出、止损、限价、止损限价等）。
- mode_get_lot - 指示手数计算方法（在前面的枚举部分中已解释）。
该函数的目的
该函数使用两种不同的方法帮助计算理想手数大小：
- 根据止损位和每笔交易的最大风险，
- 直接基于每笔交易的最大风险。
现在，让我们看看代码中是如何实现这个计算的。
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Function to obtain the ideal lot based on the maximum loss per operation and the stop loss | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ double CRiskManagemet::GetLote(const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const ENUM_GET_LOT mode_get_lot) { if(mode_get_lot == GET_LOT_BY_STOPLOSS_AND_RISK_PER_OPERATION) { double MaxLote = GetMaxLote(order_type); SetNMPLO(this.lote,MaxLote); PrintFormat("Maximum loss in case the next operation fails %.2f ", this.nmlpo); } else { this.lote = GetLotByRiskPerOperation(this.gmlpo.value,order_type); } return this.lote; }
模式 1.基于止损和最大单笔交易风险的交易手数计算
当用户选择 GET_LOT_BY_STOPLOSS_AND_RISK_PER_OPERATION 时，系统会根据每笔交易的风险计算手数，然后根据止损进行调整，以确保如果交易导致亏损，实际亏损与定义的风险相符。
- 使用 GetMaxLote(order_type) 函数获取允许的最大手数。
- 使用 SetNMPLO(this.lot, MaxLot) 调整手数大小，以防止超出账户限制。
- 屏幕上会打印一条信息，指出如果交易达到止损位，预计的最大亏损是多少。
模式 2.基于单笔交易最大风险的交易手数计算
当用户选择不同的计算模式（例如，GET_LOT_BY_RISK_PER_OPERATION）时，系统会以更直接的方式调整手数大小：
- GetLotByRiskPerOperation(this.gmlpo.value, order_type) 函数根据我们愿意承担的最大交易风险来确定手数大小。
- 这种方法更简单，对于不依赖固定止损，而是更动态地调整风险的交易者来说可能很有用。
2.计算止损的函数
由于我们在前面的章节中已经开发了辅助函数，因此该函数将相对简单，因为我们将重用这些函数来有效地计算止损。
帮助我们获得理想止损位的函数是：
long GetSL(const ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50);
其参数：
- type - 指定订单类型：买入、卖出、止损、限价、止损限价等。
- DEVIATION（可选 - 表示允许的执行偏差，默认值为 100 个点）。
- STOP_LIMIT（可选）- 表示 STOP_LIMIT 类型订单的点数距离。
这些参数确保止损计算是动态的，能够适应不同的市场状况。
函数实现：
//+----------------------------------------------------------------------------------+ //| Get the ideal stop loss based on a specified lot and the maximum loss per trade | //+----------------------------------------------------------------------------------+ long CRiskManagemet::GetSL(const ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50) { double lot; return CalculateSL(type,this.gmlpo.value,lot,DEVIATION,STOP_LIMIT); }
- 该函数的工作原理
- 它定义了变量 lot，该变量将存储止损计算得出的交易量。
- 它调用 CalculateSL() 函数，并传递以下参数：
- 订单类型（type），以便正确计算买入或卖出的止损价；
- 最大单笔交易风险（this.gmlpo.value），以便止损与风险管理规则一致；
- lot - 将根据所使用的手数大小进行更新；
- DEVIATION - 允许的偏差，为订单执行提供一定的灵活性；
- STOP_LIMIT - 表示 STOP_LIMIT 类型订单的点数距离。
- 最后，该函数以点数为单位返回止损值。
用于获取损益值的函数
本节介绍交易系统中负责获取关键损益指标的函数。这些函数被声明为内联函数和常量函数，以确保效率并防止对类变量进行意外修改。
1.获取最大亏损和利润的函数
以下函数返回存储在变量中的值，这些变量跟踪不同时期达到的最大利润和亏损：
inline double GetML() const { return this.ml.value; } inline double GetMWL() const { return this.mwl.value; } inline double GetMDL() const { return this.mdl.value; } inline double GetGMLPO() const { return this.gmlpo.value; } inline double GetNMLPO() const { return this.nmlpo; } inline double GetMDP() const { return this.mdp.value; }
每个函数都提供不同分析层次上与交易绩效相关的数据。
2.获取每日、每周和总利润的函数
这些函数可以返回不同时间段的利润，从而可以对系统进行绩效评估。
//--- Obtain only profits: inline double GetGrossProfit() const { return this.gross_profit; } inline double GetWeeklyProfit() const { return this.weekly_profit; } inline double GetDailyProfit() const { return this.daily_profit; }
3.根据幻数和标志位平仓的函数
此函数旨在平掉所有符合特定条件的未平仓位。它基于一个标志系统，允许指定要平仓的交易：
- 只在获利的，
- 只在亏损的，
- 两种类型（所有交易）。
void CloseAllPositions(int flags = FLAG_CLOSE_ALL_LOSS | FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT);
- flags - 一个整数，表示平仓的条件。可以使用按位或运算符（|）组合多个标志。
#define FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT 2 //Flag indicating to close only operations with profit #define FLAG_CLOSE_ALL_LOSS 4 //Flag indicating to close only operations without profit
这些标志被定义为 2 的幂。
每个标志位代表一个值，该值可以单独激活，也可以组合激活：
|标志
|数值（十进制）
|值（二进制）
|用途
|FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT
|2
| 00000010
|只平掉盈利的交易。
|FLAG_CLOSE_ALL_LOSS
|4
|00000100
|只平掉亏损的交易。
2.平仓函数
该函数遍历所有未平仓位，并根据激活标志将其平仓。
3.遍历所有未平仓位
for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
- PositionsTotal() 返回未平仓头寸的总数。
- 该循环按相反的顺序（从最后一个到第一个）遍历仓位，以避免实时平仓时出错。
4.获取位置标识符（单号）
ulong position_ticket = PositionGetTicket(i);
- 每个仓位都有一个唯一的单号标识。
5.仓位选择
if (!PositionSelectByTicket(position_ticket)) continue;
- PositionSelectByTicket(position_ticket) 尝试根据收到的单号选择仓位。
- 如果选择失败，“继续”移动到下一个仓位。
6.检查幻数
ulong magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); if (magic != this.magic_number && this.magic_number != NOT_MAGIC_NUMBER) continue;
- 获取仓位的幻数。
- 如果仓位的幻数与预期的幻数不同，并且不允许对任何订单进行操作（NOT_MAGIC_NUMBER），则忽略该仓位。
7.获取持仓利润
double profit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
- POSITION_PROFIT 返回当前交易的利润。该值可以是正数（盈利）或负数（亏损）。
8.检查标志并平仓
if ((flags & FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT) != 0 && profit > 0) { trade.PositionClose(position_ticket); } else if ((flags & FLAG_CLOSE_ALL_LOSS) != 0 && profit < 0) { trade.PositionClose(position_ticket); }
- & 运算符用于检查某个标志是否已启用。
- 如果 FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT 处于激活状态且仓位盈利，则平仓。
- 如果 FLAG_CLOSE_ALL_LOSS 处于激活状态且仓位正在亏损，则平仓。
void CRiskManagemet::CloseAllPositions(int flags = FLAG_CLOSE_ALL_LOSS | FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT) { for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { ulong position_ticket = PositionGetTicket(i); if(!PositionSelectByTicket(position_ticket)) continue; // If you don't select the position, continue double profit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); // Check flags before closing the position if((flags & FLAG_CLOSE_ALL_PROFIT) != 0 && profit > 0) // Close only profit positions { trade.PositionClose(position_ticket); } else if((flags & FLAG_CLOSE_ALL_LOSS) != 0 && profit < 0) // Close only losing positions { trade.PositionClose(position_ticket); } } }
新一天和新一周的规划事件
为了结束本文，我们将实现在特定事件期间执行的最终函数。具体来说，我们将创建两个关键函数：
- 每日事件 - 在每个新一天开始时执行。
- 每周事件 - 在每周开始时执行。
这些事件有助于以结构化的方式管理损失和利润，确保价值得到正确更新。
每日事件每天，都有必要重新计算和设置所有最大损益的值，并将累计的每日利润重置为 0。我们还将把损益值打印到日志中以进行监控。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Function that runs every new day | //+------------------------------------------------------------------+ void CRiskManagemet::OnNewDay(void) { SetMWL(); SetMDL(); SetML(); SetMDP(); SetGMLPO(); this.daily_profit = 0; this.last_day_time = iTime(_Symbol,PERIOD_D1,0); Print(" New day "); Print(StringFormat("%-6s| %s", "Losses", "Loss")); Print(StringFormat("%-6s| %.2f", "MDP", this.mdp.value)); Print(StringFormat("%-6s| %.2f", "MWL", this.mwl.value)); Print(StringFormat("%-6s| %.2f", "ML", this.ml.value)); Print(StringFormat("%-6s| %.2f", "MDl", this.mdl.value)); Print(StringFormat("%-6s| %.2f", "GMLPO", this.gmlpo.value)); }
- 调用设置损益值所需的所有函数。
- 每日利润变量将被重置为 0，以开始新的一天，不继承之前的盈亏。
- 使用 iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0) 存储最后记录日期的时间戳。
- 亏损和盈利数值会打印到日志中，以监控系统行为。
每周事件每周事件负责记录新一周的开始，并将上周累计利润重置为 0。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Function that runs every new week | //+------------------------------------------------------------------+ void CRiskManagemet::OnNewWeek(void) { this.last_weekly_time = iTime(_Symbol,PERIOD_W1,0); this.weekly_profit = 0; }
- last_weekly_time 变量会更新为新一周的开始时间。
- 为防止累积上周的盈亏，将 weekly_profit 变量重置为 0。
检测新事件（日/周/自定义周期）
为了在 EA 交易中自动执行这些函数，我们可以使用日期时间变量检查时间段是否发生了变化。这样我们就可以检测新的一天、一周或任何其他时间段（H1、H12 等）。
新日期检测示例：
datetime prev_time = 0; void OnTick() { if(prev_time != iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0)) { Print("New day detected"); prev_time = iTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0); OnNewDay(); // Call the corresponding function } }
新一周检测示例：
datetime prev_week_time = 0; void OnTick() { if(prev_week_time != iTime(_Symbol, PERIOD_W1, 0)) { Print("New week detected") //Call the corresponding function prev_week_time = iTime(_Symbol, PERIOD_W1, 0); } }
解释：
- 定义了一个日期时间变量来存储之前记录的时间。
- 在每个分时报价（OnTick）上，将当前时间与存储在 prev_time 或 prev_week_time 中的值进行比较。
- 如果该值发生了变化，则表示新的一天或新的一周已经开始，此时将调用 OnNewDay() 或 OnNewWeek() 函数。
- prev_time 或 prev_week_time 变量将更新为新值。
结论
在本文中，我们开发了 CRiskManagement 风险管理类的第一部分。在这个初始阶段，我们的主要重点是为最大的亏损和利润赋值，从而为结构化风险控制奠定基础。
虽然该类尚未准备好在实时交易环境中使用，但我们已经可以看到这些值在系统中是如何分配和管理的。
在下一篇文章中，我们将通过添加关键函数来完成这个类的实现，这些函数将允许我们：
- 检查是否已超过最大亏损限额，并执行相应的措施；
- 增加新的事件以进一步改进风险管理；
- 创建特定函数，例如自动更新自营公司类型账户（如 FTMO）的最大每日损失。
通过这些改进，CRiskManagement 类将能够有效地管理风险限额并适应不同的市场条件。
本文中使用/改进的文件：
|文件名称
|类型
|描述
|Risk_Management.mqh
|.mqh（包含文件）
|包含常用函数和 CRiskManagement 类实现的主文件，该类负责系统中的风险管理。本文件定义、开发和扩展了与损益管理相关的所有函数。
本文由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原文地址： https://www.mql5.com/es/articles/17249
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