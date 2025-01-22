SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FT TM 2025
Nathapob Kiawchom

FT TM 2025

Nathapob Kiawchom
0 inceleme
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
437 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (37.03%)
En iyi işlem:
718.87 THB
En kötü işlem:
-2 112.51 THB
Brüt kâr:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Brüt zarar:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (961.47 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 821.67 THB (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
27.24%
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
297 (42.80%)
Satış işlemleri:
397 (57.20%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.34 THB
Ortalama kâr:
97.67 THB
Ortalama zarar:
-169.70 THB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 425.19 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 469.59 THB (4)
Aylık büyüme:
4.09%
Yıllık tahmin:
49.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 290.38 THB
Maksimum:
8 959.26 THB (37.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (8 935.53 THB)
Varlığa göre:
9.31% (1 055.60 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 406
EURSGD 182
GBPUSD 35
NZDJPY 14
AUDJPY 14
EURUSD 13
CHFJPY 10
EURCAD 8
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD -109
EURSGD 60
GBPUSD 14
NZDJPY -4
AUDJPY 4
EURUSD 2
CHFJPY -12
EURCAD 4
AUDCAD -2
EURNZD 10
XAUUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 3.5K
EURSGD 1.4K
GBPUSD 10
NZDJPY -460
AUDJPY 716
EURUSD 307
CHFJPY -259
EURCAD 279
AUDCAD -91
EURNZD 380
XAUUSD 340
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +718.87 THB
En kötü işlem: -2 113 THB
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +961.47 THB
Maksimum ardışık zarar: -1 425.19 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.02 × 46
FusionMarkets-Live
0.66 × 174
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.83 × 59
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
Valutrades-Real-HK
1.27 × 33
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
FPMarkets-Live2
2.40 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
Coinexx-Demo
3.00 × 3
AltairInc-Live
3.00 × 5
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.59 × 29
Exness-Real
4.75 × 12
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.47 × 179
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
FBS-Real-4
5.62 × 13
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
6.33 × 12
GMI-Live15
7.00 × 1
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
