Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.02 × 46 FusionMarkets-Live 0.66 × 174 ForexChief-DirectFX 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live15 0.83 × 59 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 Valutrades-Real-HK 1.27 × 33 PurpleTradingSC-02Demo 2.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 2.18 × 38 FPMarkets-Live2 2.40 × 5 TradingProInternational-Live 2 3.00 × 2 Coinexx-Demo 3.00 × 3 AltairInc-Live 3.00 × 5 SwitchMarkets-Real 3.50 × 2 BroctagonPrimeMarkets-Live 3.83 × 30 FXPIG-LIVE 4.59 × 29 Exness-Real 4.75 × 12 IronFXBM-Real9 5.00 × 1 Tradeview-Live 5.32 × 28 ICMarketsSC-Live04 5.47 × 179 ICMarketsSC-Live09 5.57 × 7 FBS-Real-4 5.62 × 13 TMGM.TradeMax-Demo 6.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 6.33 × 12 GMI-Live15 7.00 × 1 12 daha fazla...