İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
437 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (37.03%)
En iyi işlem:
718.87 THB
En kötü işlem:
-2 112.51 THB
Brüt kâr:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Brüt zarar:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (961.47 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 821.67 THB (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
27.24%
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
297 (42.80%)
Satış işlemleri:
397 (57.20%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.34 THB
Ortalama kâr:
97.67 THB
Ortalama zarar:
-169.70 THB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 425.19 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 469.59 THB (4)
Aylık büyüme:
4.09%
Yıllık tahmin:
49.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 290.38 THB
Maksimum:
8 959.26 THB (37.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (8 935.53 THB)
Varlığa göre:
9.31% (1 055.60 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|406
|EURSGD
|182
|GBPUSD
|35
|NZDJPY
|14
|AUDJPY
|14
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURNZD
|5
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|-109
|EURSGD
|60
|GBPUSD
|14
|NZDJPY
|-4
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|-12
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|-2
|EURNZD
|10
|XAUUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|3.5K
|EURSGD
|1.4K
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|-460
|AUDJPY
|716
|EURUSD
|307
|CHFJPY
|-259
|EURCAD
|279
|AUDCAD
|-91
|EURNZD
|380
|XAUUSD
|340
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +718.87 THB
En kötü işlem: -2 113 THB
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +961.47 THB
Maksimum ardışık zarar: -1 425.19 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.02 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 174
|
ForexChief-DirectFX
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.83 × 59
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
Valutrades-Real-HK
|1.27 × 33
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|2.18 × 38
|
FPMarkets-Live2
|2.40 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 3
|
AltairInc-Live
|3.00 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|3.50 × 2
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.83 × 30
|
FXPIG-LIVE
|4.59 × 29
|
Exness-Real
|4.75 × 12
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|5.47 × 179
|
ICMarketsSC-Live09
|5.57 × 7
|
FBS-Real-4
|5.62 × 13
|
TMGM.TradeMax-Demo
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|6.33 × 12
|
GMI-Live15
|7.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
12K
THB
THB
72
100%
694
62%
27%
0.97
-1.34
THB
THB
40%
1:500