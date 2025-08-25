SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2

Mohd Azlan Md Nor
2 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
10 / 88K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 679%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 869
Kârla kapanan işlemler:
2 340 (81.56%)
Zararla kapanan işlemler:
529 (18.44%)
En iyi işlem:
13.10 USD
En kötü işlem:
-35.14 USD
Brüt kâr:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Brüt zarar:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
111 (152.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.48 USD (47)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
89.14%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.23
Alış işlemleri:
1 615 (56.29%)
Satış işlemleri:
1 254 (43.71%)
Kâr faktörü:
3.62
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-129.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.45 USD (12)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
219.45 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (219.45 USD)
Varlığa göre:
40.96% (482.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2869
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 372K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.10 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +152.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 12
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.14 × 44
Coinexx-Live
0.15 × 81
RoboForex-ECN-2
0.21 × 80
ICMarkets-Live07
0.23 × 90
FBS-Real-12
0.27 × 313
FBS-Real-10
0.40 × 5
ICMarkets-Live15
0.50 × 2
RoboForex-ECN
0.56 × 577
FBS-Real-4
0.64 × 172
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 174
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
46 daha fazla...
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024

Trade On AUDCAD Only 



Ortalama derecelendirme:
Alessandro Pinelli
15
Alessandro Pinelli 2025.08.25 16:19 
 

Not reliable strategy

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.25 02:38 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.26 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 20:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 16:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
