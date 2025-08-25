- Büyüme
İşlemler:
2 869
Kârla kapanan işlemler:
2 340 (81.56%)
Zararla kapanan işlemler:
529 (18.44%)
En iyi işlem:
13.10 USD
En kötü işlem:
-35.14 USD
Brüt kâr:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Brüt zarar:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
111 (152.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.48 USD (47)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
89.14%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.23
Alış işlemleri:
1 615 (56.29%)
Satış işlemleri:
1 254 (43.71%)
Kâr faktörü:
3.62
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-129.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.45 USD (12)
Aylık büyüme:
13.92%
Yıllık tahmin:
168.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
219.45 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (219.45 USD)
Varlığa göre:
40.96% (482.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|372K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
En iyi işlem: +13.10 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +152.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024
Trade On AUDCAD Only
