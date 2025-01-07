SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Turtle One
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
3 / 6K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 181%
Exness-Real16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
199 (79.91%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.08%)
En iyi işlem:
19.76 USD
En kötü işlem:
-11.62 USD
Brüt kâr:
485.45 USD (366 754 pips)
Brüt zarar:
-297.01 USD (240 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (53.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.49 USD (17)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
18.80%
Maks. mevduat yükü:
10.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.42
Alış işlemleri:
144 (57.83%)
Satış işlemleri:
105 (42.17%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-5.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.96 USD (2)
Aylık büyüme:
16.80%
Yıllık tahmin:
203.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
42.61 USD (13.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.88% (42.61 USD)
Varlığa göre:
10.40% (16.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 151
GBPUSD 95
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 120
GBPUSD 72
GBPCAD -3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 120K
GBPUSD 7.2K
GBPCAD -498
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.76 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.04 × 27
Axi-US06-Live
0.08 × 52
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
Exness-Real
4.12 × 26
LiteFinance-ECN2.com
5.23 × 26
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.00 × 1
Exness-Real33
10.87 × 52
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
13.19 × 26
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
1 daha fazla...
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



İnceleme yok
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
