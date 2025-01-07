- Büyüme
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
199 (79.91%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.08%)
En iyi işlem:
19.76 USD
En kötü işlem:
-11.62 USD
Brüt kâr:
485.45 USD (366 754 pips)
Brüt zarar:
-297.01 USD (240 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (53.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.49 USD (17)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
18.80%
Maks. mevduat yükü:
10.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.42
Alış işlemleri:
144 (57.83%)
Satış işlemleri:
105 (42.17%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-5.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.96 USD (2)
Aylık büyüme:
16.80%
Yıllık tahmin:
203.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
42.61 USD (13.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.88% (42.61 USD)
Varlığa göre:
10.40% (16.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|95
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|120
|GBPUSD
|72
|GBPCAD
|-3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPUSD
|7.2K
|GBPCAD
|-498
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.04 × 27
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
Exness-Real
|4.12 × 26
|
LiteFinance-ECN2.com
|5.23 × 26
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.00 × 1
|
Exness-Real33
|10.87 × 52
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|13.19 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
