Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 LMAXNZ2-LIVE 0.00 × 4 KeyToMarkets-Live 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 RusdavLtd-Live 0.00 × 12 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 9 EGlobal-Cent5 0.18 × 11 CapitalPointTrading-Live29 0.30 × 1096 AdmiralMarkets-Live2 0.37 × 19 ICMarkets-Live02 0.42 × 12 ECMarkets-Live 0.50 × 6 ILQAu-A1 Live 0.55 × 38 ICMarketsSC-Live27 0.56 × 484 Exness-Real3 0.67 × 3 UniverseWheel-Live 0.67 × 3 ICMarkets-Live20 0.79 × 52 ICMarkets-Live08 0.84 × 1782 Exness-Real9 0.91 × 1012 ICMarketsSC-Live08 0.97 × 7448 HFMarketsSV-Live Server 3 1.00 × 1 XMTrading-Real 34 1.00 × 1 Pepperstone-Edge04 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live07 1.04 × 7172 ICMarketsSC-Live04 1.11 × 242 ICMarkets-Live19 1.12 × 174 165 daha fazla...