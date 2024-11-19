- Büyüme
İşlemler:
5 728
Kârla kapanan işlemler:
2 893 (50.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 835 (49.49%)
En iyi işlem:
273.86 USD
En kötü işlem:
-141.25 USD
Brüt kâr:
17 183.64 USD (2 066 022 pips)
Brüt zarar:
-14 813.62 USD (2 490 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (308.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.67 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
3 630 (63.37%)
Satış işlemleri:
2 098 (36.63%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-102.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.05 USD (14)
Aylık büyüme:
35.35%
Yıllık tahmin:
432.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
383.73 USD
Maksimum:
722.51 USD (26.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (627.10 USD)
Varlığa göre:
8.60% (179.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1473
|XAUUSD
|1015
|GBPJPY
|729
|EURJPY
|725
|EURUSD
|573
|GBPUSD
|558
|CADJPY
|234
|XAUJPY
|223
|EURGBP
|197
|BTCUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-175
|XAUUSD
|2.2K
|GBPJPY
|-261
|EURJPY
|-241
|EURUSD
|296
|GBPUSD
|96
|CADJPY
|-135
|XAUJPY
|771
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|-141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-16K
|XAUUSD
|207K
|GBPJPY
|-32K
|EURJPY
|-27K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|7.6K
|CADJPY
|-17K
|XAUJPY
|120K
|EURGBP
|2.5K
|BTCUSD
|-701K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +273.86 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +308.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
|0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
RusdavLtd-Live
|0.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 9
EGlobal-Cent5
|0.18 × 11
CapitalPointTrading-Live29
|0.30 × 1096
AdmiralMarkets-Live2
|0.37 × 19
ICMarkets-Live02
|0.42 × 12
ECMarkets-Live
|0.50 × 6
ILQAu-A1 Live
|0.55 × 38
ICMarketsSC-Live27
|0.56 × 484
Exness-Real3
|0.67 × 3
UniverseWheel-Live
|0.67 × 3
ICMarkets-Live20
|0.79 × 52
ICMarkets-Live08
|0.84 × 1782
Exness-Real9
|0.91 × 1012
ICMarketsSC-Live08
|0.97 × 7448
HFMarketsSV-Live Server 3
|1.00 × 1
XMTrading-Real 34
|1.00 × 1
Pepperstone-Edge04
|1.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
|1.04 × 7172
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 242
ICMarkets-Live19
|1.12 × 174
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
131%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
47
99%
5 728
50%
100%
1.15
0.41
USD
USD
28%
1:500