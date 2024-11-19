SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 131%
ICMarkets-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 728
Kârla kapanan işlemler:
2 893 (50.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 835 (49.49%)
En iyi işlem:
273.86 USD
En kötü işlem:
-141.25 USD
Brüt kâr:
17 183.64 USD (2 066 022 pips)
Brüt zarar:
-14 813.62 USD (2 490 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (308.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.67 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
3 630 (63.37%)
Satış işlemleri:
2 098 (36.63%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-102.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.05 USD (14)
Aylık büyüme:
35.35%
Yıllık tahmin:
432.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
383.73 USD
Maksimum:
722.51 USD (26.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (627.10 USD)
Varlığa göre:
8.60% (179.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1473
XAUUSD 1015
GBPJPY 729
EURJPY 725
EURUSD 573
GBPUSD 558
CADJPY 234
XAUJPY 223
EURGBP 197
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -175
XAUUSD 2.2K
GBPJPY -261
EURJPY -241
EURUSD 296
GBPUSD 96
CADJPY -135
XAUJPY 771
EURGBP 4
BTCUSD -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -16K
XAUUSD 207K
GBPJPY -32K
EURJPY -27K
EURUSD 34K
GBPUSD 7.6K
CADJPY -17K
XAUJPY 120K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -701K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +273.86 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +308.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 9
EGlobal-Cent5
0.18 × 11
CapitalPointTrading-Live29
0.30 × 1096
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.42 × 12
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ILQAu-A1 Live
0.55 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 484
Exness-Real3
0.67 × 3
UniverseWheel-Live
0.67 × 3
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1782
Exness-Real9
0.91 × 1012
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 7448
HFMarketsSV-Live Server 3
1.00 × 1
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 7172
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 242
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
165 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi Trend Strategy
Ayda 99 USD
131%
0
0
USD
3.2K
USD
47
99%
5 728
50%
100%
1.15
0.41
USD
28%
1:500
