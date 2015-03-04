シグナル / MetaTrader 4
アカウント上で自動実行するMetaTrader 4取引シグナル
シグナルは、プロバイダーの取引を自分の取引アカウントに自動的にコピーできるコピー取引サービスです。シグナルを使用して、外国為替取引の効率を高めます。
シグナルを購読する場合には、購読者がすべての実行リスクを引き受けます。履歴分析は将来の利益を保証することはできません。
取引シグナルについてのチュートリアルビデオをご覧ください YouTube
興味を持ったシグナルを選んで、数回のクリックでそれを購読できます。モニター対象のアカウントは詳細な統計とトレーディング履歴を提供します。シグナルを購読する方法についてのチュートリアルビデオをご覧ください。
あなたのトレーディングシステムのシグナルを、その唯一の開発者のままで、世界中の何千もの購読者に販売してください。私たちのサービスを使えば、あなたの成功するストラテジーは、少ない資金で始めてもあなたに利益をもたらすことができます。
