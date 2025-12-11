SinyallerBölümler
NES Technology

Axis Alpha

NES Technology
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 582%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 214
Kârla kapanan işlemler:
3 815 (73.16%)
Zararla kapanan işlemler:
1 399 (26.83%)
En iyi işlem:
111.36 USD
En kötü işlem:
-109.64 USD
Brüt kâr:
12 412.07 USD (570 195 pips)
Brüt zarar:
-7 843.74 USD (430 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (38.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
185.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
1.75%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
28.04
Alış işlemleri:
2 586 (49.60%)
Satış işlemleri:
2 628 (50.40%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-5.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.95 USD (2)
Aylık büyüme:
5.60%
Yıllık tahmin:
67.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.30 USD
Maksimum:
162.95 USD (4.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (162.95 USD)
Varlığa göre:
0.48% (25.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 3755
XAUUSD 1400
US30+ 59
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3.4K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 82K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.36 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.