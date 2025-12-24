SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM Mart BreakOut
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 834%
ICMarketsSC-Live32
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
722
Kârla kapanan işlemler:
530 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (26.59%)
En iyi işlem:
185.80 USD
En kötü işlem:
-58.00 USD
Brüt kâr:
6 973.55 USD (165 681 pips)
Brüt zarar:
-2 595.40 USD (75 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (130.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
30.36
Alış işlemleri:
341 (47.23%)
Satış işlemleri:
381 (52.77%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
6.06 USD
Ortalama kâr:
13.16 USD
Ortalama zarar:
-13.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-144.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.20 USD (4)
Aylık büyüme:
21.82%
Yıllık tahmin:
264.75%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.16 USD
Maksimum:
144.20 USD (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.08% (144.20 USD)
Varlığa göre:
1.25% (61.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 542
XAUUSD 113
USDCAD 40
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 48
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 75K
USDCAD -619
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +185.80 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +130.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.85 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
102 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM Mart BreakOut
Ayda 30 USD
834%
0
0
USD
4.9K
USD
104
97%
722
73%
100%
2.68
6.06
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.