- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
722
Kârla kapanan işlemler:
530 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (26.59%)
En iyi işlem:
185.80 USD
En kötü işlem:
-58.00 USD
Brüt kâr:
6 973.55 USD (165 681 pips)
Brüt zarar:
-2 595.40 USD (75 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (130.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
30.36
Alış işlemleri:
341 (47.23%)
Satış işlemleri:
381 (52.77%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
6.06 USD
Ortalama kâr:
13.16 USD
Ortalama zarar:
-13.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-144.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.20 USD (4)
Aylık büyüme:
21.82%
Yıllık tahmin:
264.75%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.16 USD
Maksimum:
144.20 USD (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.08% (144.20 USD)
Varlığa göre:
1.25% (61.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|542
|XAUUSD
|113
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|48
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|75K
|USDCAD
|-619
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.80 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +130.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
|
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
|
FusionMarkets-Demo
|0.85 × 102
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
|
Fyntura-Live
|1.43 × 7
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
834%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
104
97%
722
73%
100%
2.68
6.06
USD
USD
9%
1:500