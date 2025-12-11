SinyallerBölümler
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 100%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
411
Kârla kapanan işlemler:
267 (64.96%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (35.04%)
En iyi işlem:
51.94 USD
En kötü işlem:
-18.33 USD
Brüt kâr:
1 885.27 USD (130 112 pips)
Brüt zarar:
-881.34 USD (88 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (60.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.96 USD (12)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
21.70
Alış işlemleri:
209 (50.85%)
Satış işlemleri:
202 (49.15%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
7.06 USD
Ortalama zarar:
-6.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-46.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.27 USD (3)
Aylık büyüme:
13.63%
Yıllık tahmin:
165.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.27 USD (3.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (46.27 USD)
Varlığa göre:
5.62% (112.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 45
EURAUD 44
CADJPY 38
AUDJPY 35
EURJPY 33
NZDJPY 29
EURCAD 28
USDCHF 23
USDCAD 19
AUDNZD 19
AUDCAD 17
NZDUSD 14
CADCHF 13
AUDUSD 13
AUDCHF 12
NZDCAD 12
NZDCHF 10
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 111
EURAUD 100
CADJPY 104
AUDJPY 100
EURJPY 77
NZDJPY 40
EURCAD 66
USDCHF 53
USDCAD 50
AUDNZD 32
AUDCAD 47
NZDUSD 34
CADCHF 39
AUDUSD 38
AUDCHF 28
NZDCAD 30
NZDCHF 28
EURCHF 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 6.2K
EURAUD 3.8K
CADJPY 7.7K
AUDJPY 2.7K
EURJPY 5.2K
NZDJPY -6.9K
EURCAD 4.4K
USDCHF 3.1K
USDCAD 5K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD 2.9K
NZDUSD 1.8K
CADCHF 2.2K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 1.2K
NZDCAD 2.6K
NZDCHF -418
EURCHF -277
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.94 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.27 USD

İnceleme yok
