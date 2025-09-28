SinyallerBölümler
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 175%
Exness-Real7
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
418 (79.46%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (20.53%)
En iyi işlem:
119.40 USD
En kötü işlem:
-377.72 USD
Brüt kâr:
5 873.49 USD (2 809 543 pips)
Brüt zarar:
-3 118.33 USD (1 927 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (313.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
457.42 USD (19)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
32.98%
Maks. mevduat yükü:
24.30%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
202
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
258 (49.05%)
Satış işlemleri:
268 (50.95%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
5.24 USD
Ortalama kâr:
14.05 USD
Ortalama zarar:
-28.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-137.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-684.52 USD (5)
Aylık büyüme:
181.79%
Yıllık tahmin:
2 205.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.17 USD
Maksimum:
684.52 USD (20.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.72% (684.52 USD)
Varlığa göre:
16.02% (673.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 420
BTCUSDm 95
USOILm 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 2.6K
BTCUSDm 213
USOILm -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 415K
BTCUSDm 468K
USOILm -408
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.40 USD
En kötü işlem: -378 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +313.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金原油比特币，纯手动，短线
İnceleme yok
2025.09.30 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
Share of trading days is too low
2025.09.29 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 00:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 23:01
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 6.68% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 23:01
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.34% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Irenyun
Ayda 50 USD
175%
0
0
USD
4.2K
USD
5
0%
526
79%
33%
1.88
5.24
USD
22%
1:400
Kopyala

