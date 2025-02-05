SinyallerBölümler
Zuo Wei Jia

Shunshi

Zuo Wei Jia
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 373%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
46 (29.48%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (70.51%)
En iyi işlem:
122.89 USD
En kötü işlem:
-45.02 USD
Brüt kâr:
2 135.05 USD (213 481 pips)
Brüt zarar:
-1 007.09 USD (100 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (618.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
618.18 USD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
28.92%
Maks. mevduat yükü:
8.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.64
Alış işlemleri:
81 (51.92%)
Satış işlemleri:
75 (48.08%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
7.23 USD
Ortalama kâr:
46.41 USD
Ortalama zarar:
-9.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-111.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.13 USD (5)
Aylık büyüme:
11.36%
Yıllık tahmin:
137.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.83 USD
Maksimum:
199.83 USD (39.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.97% (199.83 USD)
Varlığa göre:
12.71% (52.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 113K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.89 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +618.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
