Señales de trading para MetaTrader 4 con ejecución automática en su cuenta

Señales es un servicio de copy-trading que le permitirá copiar de forma automática en su cuenta comercial las transacciones del proveedor. Use las señales para aumentar la eficiencia de sus transacciones en Fórex.

Indique el servidor del bróker

Elegimos para Usted las Señales con mejores condiciones del copiado a su cuenta:

Beneficio máx Fiabilidad En beneficios en el mes Intradía Menos de 50 USD Con comentarios Apalancamiento 1:100 Comercio con robots
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% incremento desde 2023 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 10 Copiar por 30 USD al mes
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 393% incremento desde 2021 Fiabilidad  92% Trading algorítmico 1 Copiar por 30 USD al mes
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 065% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 1 Copiar por 30 USD al mes
Ken Rmah Ken Rmah
5 (1)
Kenni Trades Gold Breakout 776% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 1 Copiar por 30 USD al mes
Zuo Wei Jia Zuo Wei Jia
Shunshi 660% incremento desde 2024 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Djamil Karim Djamil Karim
ACCURATE 320% incremento desde 2025 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 6 Copiar por 30 USD al mes
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 569% incremento desde 2024 Fiabilidad  98% Trading algorítmico 1 Copiar por 50 USD al mes
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
TP TRADER 1 068% incremento desde 2019 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 0 Copiar por 200 USD al mes
Papada Pitchayachananon Papada Pitchayachananon
Eightcap 491 490% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Adul Tanthuvanit Adul Tanthuvanit
GoldBot1 458% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Chinawut Wanthong Chinawut Wanthong
Quant Happy Gold 479% incremento desde 2025 Fiabilidad  98% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Kevin Rana Sidharta Kevin Rana Sidharta
Kivenara 815m52ff 435% incremento desde 2024 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 78 Copiar por 30 USD al mes
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.78 (6)
Gold pro 4 337% incremento desde 2025 Fiabilidad  87% Trading algorítmico 34 Copiar por 30 USD al mes
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 89% incremento desde 2022 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 14 Copiar por 30 USD al mes
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 13 Copiar por 30 USD al mes
King Yiu Fung King Yiu Fung
FF34 King EatFast28 Copy Real 2 230% incremento desde 2023 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 11 Copiar por 30 USD al mes
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% incremento desde 2024 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 9 Copiar por 50 USD al mes
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 394% incremento desde 2025 Fiabilidad  0% Trading algorítmico 9 Copiar por 30 USD al mes
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 8 Copiar por 30 USD al mes
Dany Wardiyanto Dany Wardiyanto
Turtle One 276% incremento desde 2025 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 8 Copiar por 30 USD al mes
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 363% incremento desde 2022 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 8 Copiar por 40 USD al mes
Igor Loza Igor Loza
5 (3)
Sputnik Hyperion 1 18% incremento desde 2025 Fiabilidad  97% Trading algorítmico 8 Copiar por 30 USD al mes
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro 588% incremento desde 2023 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 0 Copiar por 100 USD al mes
NES Technology Ahmad Zakwan Bin Ariffin
Axis Alpha Capital 599% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 394% incremento desde 2025 Fiabilidad  0% Trading algorítmico 9 Copiar por 30 USD al mes
Asfandiyor Ibragimov Asfandiyor Ibragimov
Long Invest 230% incremento desde 2025 Fiabilidad  98% Trading algorítmico 0 Copiar por 35 USD al mes
Elias Rafael Rodelo Montes Elias Rafael Rodelo Montes
RBF 336% incremento desde 2024 Fiabilidad  97% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Quan Hui Guo Quan Hui Guo
HedGinG ACNC F 208% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Revano Azka Akhmad Revano Azka Akhmad
AFSID FX EURUSD 217% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 59 USD al mes
Gui Jiang Zhao Gui Jiang Zhao
Win6000117 146% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Nestor Alejandro Chiariello Nestor Alejandro Chiariello
Adam Smith and Seth AI Gold MT5 196% incremento desde 2025 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Junhui Wang Junhui Wang
AUDCAD12 242% incremento desde 2025 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 400 USD al mes
Samuel Teo Kok Min Samuel Teo Kok Min
YW Robot Safe and Steady Growth 99% incremento desde 2023 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
Bin Shao Bin Shao
SunriseForex 145% incremento desde 2024 Fiabilidad  0% Trading algorítmico 0 Copiar por 30 USD al mes
A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.

Ve el tutorial sobre señales en YouTube

Elija el sistema de trading conveniente y formalice la suscripción con un par de clics. Las cuentas monitoreadas se acompañan con una detallada estadística e historial de trading.

Vende las señales de trading de su sistema a miles de suscriptores por todo el mundo y quédese su único desarrollador. Con nosotros su rentable estrategia puede traerle beneficios incluso con un módico capital inicial.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader {0}.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.