Dinh Van Hung

ATong

Dinh Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
232 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 4 219%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 801
Kârla kapanan işlemler:
5 989 (76.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 812 (23.23%)
En iyi işlem:
365.36 USD
En kötü işlem:
-294.78 USD
Brüt kâr:
25 673.38 USD (752 853 pips)
Brüt zarar:
-16 599.23 USD (642 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (56.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
771.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
75.76%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.45
Alış işlemleri:
3 762 (48.22%)
Satış işlemleri:
4 039 (51.78%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-9.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-14.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-689.41 USD (9)
Aylık büyüme:
8.36%
Yıllık tahmin:
101.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.21 USD
Maksimum:
868.51 USD (14.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.49% (557.26 USD)
Varlığa göre:
10.52% (95.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2249
AUDUSD 2152
GBPAUD 1674
EURUSD 850
USDCAD 657
XAUUSD 82
AUDCAD 81
EURGBP 55
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.6K
AUDUSD 2.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.2K
USDCAD 758
XAUUSD 315
AUDCAD 124
EURGBP 105
USDJPY -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 31K
AUDUSD 27K
GBPAUD -3.2K
EURUSD 26K
USDCAD 16K
XAUUSD 8.8K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 1.8K
USDJPY -13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +365.36 USD
En kötü işlem: -295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +56.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.17 × 6
Tickmill-Live02
0.20 × 56
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
GOMarketsIntl-Real 9
0.68 × 56
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.86 × 939
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TopFXSC-Live Server
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 1025
PUPrime-Live
1.23 × 187
97 daha fazla...
