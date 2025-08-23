- Büyüme
İşlemler:
7 801
Kârla kapanan işlemler:
5 989 (76.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 812 (23.23%)
En iyi işlem:
365.36 USD
En kötü işlem:
-294.78 USD
Brüt kâr:
25 673.38 USD (752 853 pips)
Brüt zarar:
-16 599.23 USD (642 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (56.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
771.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
75.76%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.45
Alış işlemleri:
3 762 (48.22%)
Satış işlemleri:
4 039 (51.78%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-9.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-14.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-689.41 USD (9)
Aylık büyüme:
8.36%
Yıllık tahmin:
101.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.21 USD
Maksimum:
868.51 USD (14.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.49% (557.26 USD)
Varlığa göre:
10.52% (95.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2249
|AUDUSD
|2152
|GBPAUD
|1674
|EURUSD
|850
|USDCAD
|657
|XAUUSD
|82
|AUDCAD
|81
|EURGBP
|55
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2.6K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|758
|XAUUSD
|315
|AUDCAD
|124
|EURGBP
|105
|USDJPY
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|31K
|AUDUSD
|27K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|16K
|XAUUSD
|8.8K
|AUDCAD
|3.4K
|EURGBP
|1.8K
|USDJPY
|-13
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +365.36 USD
En kötü işlem: -295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +56.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 56
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.68 × 56
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 939
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TopFXSC-Live Server
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 1025
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
